فرج عامر: مباراة بيراميدز "أضحوكة".. أعرف لماذا يضطهدنا اتحاد الكرة

أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة اعتراضه على سير مباراة فريقه ضد بيراميدز والتي انتهت بإقصائه من كأس مصر بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال عامر في تصريحاته عبر قناة صدى البلد: "المباراة كانت أضحوكة مثل مباراة الدوري، لا يوجد تقنية فيديو أو سماعات وتقريبا لا توجد صافرة".

وأضاف "فخر الدين بن يوسف وضع يده على محمد شكري خلال الهدف ولو توفرت تقنية الفيديو سيلغى الهدف. ركلة الجزاء كانت مضحكة، مصر كلها ضحكت عليها".

وأوضح "الحكم أمين عمر تم استبعاده بعد أن ذبحنا، ماذا استفدت أنا الآن؟ هذه المباراة يجب أن تعاد".

وعن اعتقاده بتعرض فريقه للاضطهاد من اتحاد الكرة قال عامر: "أعرف لماذا يضعنا اتحاد الكرة في رأسه ولكني لن أقول الآن. هناك من يشخصن الأمور معي ولكنه ليس أحمد مجاهد (رئيس الاتحاد) فعلاقتي به طيبة".

وكشف "حين كان سموحة متقدما في نهائي الكأس (ضد الزمالك 2018) وجدت أشخاص من اتحاد الكرة يقولون: ماذا يعني أن سموحة يريد الفوز بالكأس"؟

وبسؤاله عما إذا كان الشخص المقصود هو هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الأسبق قال: "أيا كان، وعد الله بنصرة الحق في النهاية".

وتابع "اتحاد الكرة كلفنا التأهل للكونفدرالية، ولست الوحيد الذي يرى ذلك هناك 100 شخصية كروية انضموا للدفاع عن سموحة في هذه المسألة منهم 52 رئيس نادي حضروا الاجتماع، كيف يتم قطع الموسم واختيار المتأهلين بهذه الطريقة"؟

وواصل " العام الماضي تعادلت في 17 مباراة بينها تعادلات مضحكة، بينهم التعادل أمام بيراميدز حين أخرج شريف إكرامي الكرة من داخل المرمى ولكن لم يكن هناك وجود لتقنية الفيديو آنذاك، لماذا يحصل اتحاد الكرة على كل هذه الأموال دون أن نجد مقابلها"؟

أما عن مستقبل الفريق بعد سوق الانتقالات قال:"فقدنا لاعبين جيدين مثل أحمد عبد القادر ومصطفى فتحي وحسام حسن ولكن هذا العام سنكون أقوى فريق في تاريخ سموحة. تعاقدنا مع 11 نجما بدون مقابل في صفقات انتقال حر والبقية بمبالغ زهيدة، بينهم 100 ألف دولار دفعتهم أنا".

وكشف عامر عن حجم المبالغ التي يدفعها من ماله الشخصي لصالح النادي قائلا: "دفعت 50 مليون جنيه من جيبي الخاص هذا العام، في صورة تبرعات لا أستردها. هذا ما يحدث حين تدافع عن اسمك ويجب عليك النجاح وتحمل المسئولية، ويفاجئك شيء خارج الحسبان مثل كورونا".

وأخيرا عن حديثه السابق بشأن صفقة التعاقد مع لاعب إسباني كبير أوضح رئيس سموحة "أدير مؤسسة عالمية والكثير يتمنى التعامل معي. هو لاعب ممتاز في إسبانيا وتم عرضه علينا ولكن لم تسر الأمور. شروطه الشخصية هي ما لم أستطع قبولها، طلب سيارة بقائد خاص وجناح منفرد في المعسكرات وهذه فوارق كبيرة بينه وبين بقية اللاعبين، وإن حدث انشقاق في الفريق سيفسده بالكامل".

وتأهل بيراميدز على حساب سموحة إلى ربع نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي بعد فوز الأخير على إنبي بهدف نظيف.