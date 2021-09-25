محمد أشرف: لا يجب أن يخسر الزمالك الدوري في الموسم المقبل

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

مؤتمر محمد أشرف "روقا" قبل مباراة الترجي والزمالك

عبر محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك عن سعادته بتجديد تعاقد باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وأعلن الزمالك تجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال روقا عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا تحقيق أقصى استفادة من معسكر الزمالك في برج العرب قبل أول مباراة للفريق في الموسم الجديد".

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وأضاف "تجديد تعاقد كارتيرون أراح اللاعبين لأنه يعرفنا جيدا ونحن أيضا وجميعنا نشعر بالسعادة لذلك".

وواصل "هدفنا أن نحافظ على لقب الدوري في الموسم المقبل، وأيضا الفوز بالكأس والأهم هو التتويج ببطولة إفريقيا بعد خروج الفريق من دور المجموعات الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "لا يجب أن نخسر الدوري بعدما فزنا باللقب في الموسم الماضي، وهذا سيجعلنا نركز بشكل كبير في البطولة".

الزمالك محمد أشرف روقا الدوري المصري
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