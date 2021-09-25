عواد: إعارة جنش تزيد من فرصتي في المشاركة مع الزمالك

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن فرصته في المشاركة مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل كبيرة للغاية.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عواد عبر قناة أون تايم سبورتس: "المنافسة مع أبو جبل تصب في مصلحة الزمالك والكل يعمل من أجل تحقيق أهداف الفريق والفوز بالبطولات لإسعاد الجماهير".

وأضاف "كارتيرون تحدث معنا أنه يريد إكمال الإنجازات التي تحققت في الموسم الماضي خلال الموسم المقبل وأن نكمل ما وصلنا له في الفترة الماضية".

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وأكمل "الموسم طويل والجميع أمامه فرصة للمشاركة وفرص حراس المرمى ستكون أكبر بعد إعارة جنش ومحمد صبحي".

وتابع "كارتيرون تحدث معي بشكل شخصي أنني لم أحصل على فرصة كبيرة الموسم الماضي بسبب وجود 3 حراس على مستوى عالي".

وشدد "جنش حارس كبير واستفدت منه كثيرا وأتمنى له التوفيق في الإعارة والعودة مرة أخرى للزمالك".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نكمل الموسم المقبل بقوة مثلما أنهينا الموسم الماضي والهدف الجماعي للفريق هو الفوز بكل الألقاب والبطولات التي سنشارك فيها".

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