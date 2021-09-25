سويلم: عامر حسين "معتكف" للوصول لأفضل شكل للدوري.. وموعد نهاية الموسم

شدد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية وعضو المكتب التنفيذي على أن الرابطة يجب أن يكون لها دورا في تحسين الكرة المصرية مشيرا إلى أن على رأي الاهتمامات جدول منتظم للدوري وعودة الجماهير.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "هناك العديد من التحديات لرابطة الأندية ستواجهها الفترة المقبلة، كان هناك رابطة للأندية من قبل ولكن لم يكن هناك تنسيقا كافيا وبالتالي لم تنجح، يجب أن يتواجد التنسيق مع اتحاد الكرة من أجل الوصول للشكل الأفضل".

وأضاف "ليس من المنطقي أن يكون الدوري المصري بدون رابطة أندية محترفة وستكون مسئولة عن إدارة ملف كرة القدم بشكل كامل وبطريقة اخترافية وتسويق الدوري. وسنحاول الوصول لأقصى استفادة ممكنة والحفاظ على حقوق الأندية".

وواصل "نهدف لجدول دوري منتظم وعودة الجمهور بالتدريج، منذ اليوم الأول تحدثنا عن أنه إن لم نحقق ذلك فلن يكون لهذه الرابطة أهمية".

وعن عودة الجماهير، قال: "مصر ليست اقل من اي بلد عربي يحضر جماهيرها المباريات، سنناقش عودة الجماهير تدريجيا بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والصحة".

واستكمل "نهدف للوصول لجدول ثابت في أيام معينة خلال الأسبوع مثل الدوري الإنجليزي، سنجتمع غدا لنحدد الشكل المقترح لجدول الدوري الموسم المقبل، من الوارد تغيير نظام الدوري مع وجود عديد التوقفات ومباريات الأندية المصرية في إفريقيا وعرضها على الأندية لاستعراض الأراء".

وتابع "عامر حسين "معتكف" منذ أيام للوصول لأفضل شكل للدوري مع التوقفات الكثيرة".

واستطرد "موعد نهاية الدوري؟ قد يكون في أكتوبر 2022 مع كل هذه التوقفات كموعد مبدئي، إذا لعبنا 7 جولات من الدوري قبل شهر يناير سنكون أبطالا".

وعن احتمالية القرعة الموجهة، قال: "لا أعتقد أن هذا سيحدث، ستكون قرعة علنية بدون أي تدخل مع حرصنا على أن تشعر جميع الأندية بأن الرابطة تقدم شيئا جديدا".

وشدد "إذا أحسست بأن رابطة الأندية لن تغير في نظام الكرة المصرية سأتقدم باستقالتي".

وأردف "كل الملفات التي هي من اختصاصنا مقسمة بين الأعضاء وكل منهم سيقدم أفضل ما لديه لنتمكن من إنجاح المسابقات".

وأتم "اتحاد الكرة حريص جدا على إنجاح الكأس وهناك شركة راعية أيضا حريصة على نجاح الكأس، هناك عديد المعوقات ولكن يجب ان يكون هناك ترتيب وتنسيق مع اتحاد الكرة لإنجاح المسابقات، لم يتم تحديد أي ميعاد حتى الآن".