مكي لـ في الجول: غزل المحلة يتفاوض لضمي

أوضح أحمد حسن مكي أنه في مفاوضات مع غزل المحلة لإمكانية الانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية.

وصرّح مكي لـ FilGoal.com: "غزل المحلة تواصل مع وكيلي لتنسيق جلسة بيننا".

وتابع: "إدارة المحلة دخلت في مفاوضات من أجل ضمي".

وكشف: "أملك عرضين آخرين، وسأحسم مصيري خلال هذا الأسبوع".

مكي (34 عاما) انتهى عقده مع المقاولون العرب الشهر الماضي، وبات لاعبا حرا.

ولعب مكي للمقاولون العرب خلال الدور الثاني من الموسم الماضي بعد انتقاله إليه من الإنتاج الحربي، وسجل معه هدفا وحيدا.

وسبق لـ مكي التألق في صفوف حرس الحدود ببداية مسيرته، قبل أن يمثل أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

وانتقل مكي إلى الزمالك في صيف 2015، ثم غادره صوب سموحة، ولعب بعدها لـ الجونة والإنتاج الحربي.

ويمتلك مكي 28 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 7 أهداف.