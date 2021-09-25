في غياب ميسي.. باريس يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي على حساب مونبيليه

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 23:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

نيمار ويوليان دراكسلر

فاز باريس سان جيرمان على مونبلييه بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي للمباراة الثانية على التوالي بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

تقدم إدريسا جانا جاي لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ 14بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت المقص الأيمن للحارس أوملين.

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وفي الدقيقة الـ 88 سجل البديل يوليان دراكسلر الهدف الثاني من اللمسة الأولى بعد دخوله بثوان قليلة الهدف بعد بعد توغل من نيمار الذي مرر الكرة لدراكسلر ليسدد كرة قوية مرت من أسفل حارس المرمى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 24 في صدارة الدوري بفارق 10 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل، بينما توقف رصيد مونبلييه عند النقطة التاسعة في المركز الـ 11.

باريس سان جيرمان يواجه مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان مونبلييه
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