موسيماني: سنجري تصحيحات في الدوري لتحقيق اللقب.. وبطولة إفريقيا لن تكون سهلة

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أن مشوار فريقه نحو تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي لن يكون سهلا.

وفاز الأهلي على إنبي بهدف دون رد في دور الـ16 لكأس مصر، ليتأهل لمواجهة بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "للفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي سيكون ذلك مع الضغوط والضغوط ومع التحديات التي واجهت فريقي في الأسبوع الماضي".

وأضاف "لا شيء ثمين يأتي بطريقة سهلة وشاهدت مثل هذه المواقف من قبل وكلها تنتهي بنفس الطريقة، ومن ثم فهي مليئة بالإثارة".

وأتم "سنجري أيضا بعض التصحيحات في الدوري المصري ونقاتل من أجل تحقيق اللقب".