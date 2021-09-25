الإسماعيلي يعلن قائمته لمعسكر إعداد الموسم الجديد

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 22:18

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف على قائمة لاعبيه لخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري.

وينطلق المعسكر اعتبارا من غدا الأحد 26 سبتمبر ويستمبر حتى 12 أكتوبر، ويلعب خلاله الفريق خمس مباريات ودية وسيشهد تواجد جميع لاعبي الفريق.

وجاءت قائمة الإسماعيلي للمعسكر كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي ،محمد مجدي ،محمد فوزي ،أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى ،محمد هاشم ، مروان الصحراوي ،محمد نصر ،محمد عمار ،مصطفي فارس ،محمد بيومي ،عصام صبحي ،عبد الله جمعة ،أحمد أيمن ،محمود البدري.

خط الوسط: عماد حمدي ،محمد عادل ،محمد الشامي ،أحمد مدبولي ،أحمد مصطفي،محمد مخلوف ،محمود دونجا ،محمد صادق ،محمد عبد السميع ،عمر الوحش ،مدحت فقوسة ،بابل، عبد الرحمن مجدي ،وجيه عبد الحكيم ،محمود عبدالله.

خط الهجوم: شكري نجيب ،مروان شوقي ،شيلونجو.

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