قمصان: نعتذر على التقصير.. والجمهور لا يعيش معنا كل التفاصيل

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 22:06

كتب : FilGoal

سامي قمصان

اعتذر سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي للجماهير بعد خسارة لقب السوبر والدوري المصري مشيرا إلى أن البعض لا يعيش كل التفاصيل مع الجهاز الفني واللاعبين.

الأهلي فاز على إنبي بهدف دون رد سجله صلاح محسن ليصعد للدور ربع النهائي من كأس مصر لمواجهة بيراميدز.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "مباراة إنبي كانت هامة جدا بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني لاستعادة الثفة، مباراة هامة أيضا للجماهير الذين يجب أن نعتذر لهم بعد الإخفاق الأخير. في بعض الأوقات يغيب عنك التوفيق في أوقات هامة".

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وأضاف "هناك تقصير منا كجهاز فني ولاعبين بالطبع ولكن في النهاية لا يمكنك أن تفوز بكل شيء، الأهم أن تعود من جديد وتعدل مسارك وأن يكون لديك ثقة في نفسك".

وتابع "كل من له علاقة بالأهلي يحزن عند خسارة أي بطولة، تعودنا دائما على الانتصارات وإسعاد الجماهير وهم لا يرضون دائما إلا بالفوز".

واستكمل "أشكر اللاعبين على المجهود والفوز في ضغط عصبي كبير أمام فريق عنيد مع مدرب خبير".

وعن خسارة لقب الدوري ثم السوبر، قال: "المسئولية كبيرة دائما علينا كجهاز فني ولاعبين أمام الجماهير المتعطشة دائما للبطولات، أتفهم حزن الجماهير في الفترة الأخيرة حتى ولو كان بعد فوزنا بأكثر من لقب في العام الماضي ولكن في النهاية هذا حقهم".

واستطرد "وجهات نظر المشجعين تكون مختلفة لأنهم لا يعيشون معنا كل التفاصيل وهناك بعض الأشياء لا يعلمونها سواء في التدريبات أو حالة بعض اللاعبين الطبية والبدنية أو الإجهاد والتجانس بين اللاعبين".

وأتم عن مشاركة عبد القادر وميكيسوني وحسام حسن "كل اللاعبين في الأهلي متميزين بالطبع والجميع سيشارك ولكن علينا اختيار عدد معين في قائمة كل مباراة وكذلك في التغييرات".

الأهلي إنبي كأس مصر
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