إنزاجي: كنا نستحق أكثر أمام أتالانتا.. وهذا سبب تسديد ديماركو لركلة الجزاء

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 21:21

كتب : أحمد أباظة

سيموني إنزاجي مدرب إنتر

أبدى سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان اعتقاده أن فريقه كان يستحق أكثر مما استحقه أتالانتا في مواجهة الطرفين التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "الناس استمتعوا بلا شك في المباراة، ولكننا نشعر ببعض المرارة من هذا التعادل، لأننا نشعر أنه كان بإمكاننا الحصول على المزيد".

وأضاف "لقد تراجعنا بعض الشيء معنويا بعد ضياع ركلة الجزاء، ولكننا رأينا فريقا ممتازا من إنتر خلال الكثير من فترات الشوط الأول والثاني أيضا ضد فريق قوي للغاية من أتالانتا".

أخبار متعلقة
ركلة جزاء ضائعة وهدف ملغي.. إنتر ميلان يتعادل مع أتالانتا في قمة الإثارة تشالهان أوجلو: إنتر مُرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي.. ويختار أبرز المنافسين لا جازيتا ديلو سبورت: لاوتارو مارتينيز يوافق على تجديد عقده مع إنتر

وأوضح "الندم الذي لدينا يتعلق بالشوط الثاني، حيث تصدى خوان موسو حارس أتالانتا بصورة رائعة لبعض الكرات، وأيضا كان لدينا ركلة الجزاء، ولذلك نشعر أننا كنا نستحق أكثر".

وشهدت المباراة لحظات مثيرة في نهايتها، حيث تحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وكان من المفاجئ للجميع أن يتقدم فيديريكو ديماركو لتسديد هذه الركلة، التي ارتطمت بالعارضة في نهاية المطاف.

وعن ذلك قال إنزاجي: "كان هذا قراري. صباح اليوم حاول هاكان تشالهان أوجلو ولاوتارو مارتينيز تسديد ركلات الجزاء، ولكن تم استبدالهم قبل حصولنا على ركلة الجزاء".

وتابع "كان لدينا ديماركو وإيفان بيريسيتش، وظهر ديماركو في حالة ذهنية أفضل. من المؤسف ضياعها، حيث كان جيدا هذا الموسم واستحق أن يسجل هدف الفوز أمام جماهير إنتر".

واختتم "أنا فخور لأننا رأينا فريقين قدما كل شيء على أرض الملعب بحثا عن الفوز".

وتقدم لاوتارو مارتينيز مبكرا لصالح إنتر، ولكن قلب أتالانتا الطاولة بهدفي روسلان مالينوفسكي ورافاييل تولوي، قبل أن يتعادل إدين دجيكو مرة أخرى.

يذكر أن الدقائق الأخيرة شهدت ضياع ركلة جزاء النيراتزوري وشهدت أيضا إلغاء هدف الفوز لصالح أتالانتا والذي سجله روبرتو بيكولي.

إنتر ميلان إنزاجي أتالانتا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: الفارق بين مباراتي الجيش وإنبي هي أننا سجلنا هدفا.. وكان الله في عون لاعبي الأهلي والزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
صلاح وأنطونيو وفاردي على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: كنا نستحق أكثر أمام أتالانتا.. وهذا سبب تسديد ديماركو لركلة الجزاء 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
هندرسون عن هدف صلاح رقم 100: لاعب مذهل منذ قدومه إلى ليفربول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لدغة صلاح محسن تقود الأهلي لهزيمة إنبي في الكأس.. وقمة منتظرة ضد بيراميدز 47 دقيقة | الدوري المصري
إشبيلية يتجاوز إسبانيول ويزيح أتليتكو من المركز الثاني 50 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) فياريال.. مطالبات بركلة جزاء ساعة | الدوري الإسباني
لأن الكرة تعاقب المستهتر.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد في المباراة الأجمل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 3 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات