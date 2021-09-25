لدغة صلاح محسن تقود الأهلي لهزيمة إنبي في الكأس.. وقمة منتظرة ضد بيراميدز

قاد صلاح محسن مهاجم الأهلي فريقه للتأهل لربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على إنبي في دور الـ16 للبطولة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية.

وتأهل الأهلي لربع النهائي لمواجهة بيراميدز، الذي فاز على سموحة بثلاثية مقابل هدف في الدور ذاته.

هدف فوز الأهلي سجله صلاح محسن بعد دخوله أرض الملعب بـ4 دقائق فقط في الشوط الثاني.

وصف المباراة

أجرى موسيماني 4 تغييرات على تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة إنبي، عن مباراة السوبر المصري السابقة ضد طلائع الجيش.

وشارك بدر بانون وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وكهربا في التشكيل الأساسي.

سيطر الأهلي على اللعب منذ بداية المباراة في محاولة لتهديد مرمى إنبي وحارسه محمود جاد.

وحصل محمد إسماعيل مدافع إنبي على بطاقة صفراء في الدقيقة 8 بعدما تدخل بقوة مع محمد شريف ليحصل مهاجم الأهلي على مخالفة أمام منطقة الجزاء.

وانطلق عمرو السولية من الناحية اليمنى بعد تمريرة من ديانج، ليرسل عرضية خطيرة لكن محمد شريف لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد ويهدر فرصة خطيرة للأهلي.

ومرة جديدة أرسل أفشة عرضية وصلت إلى أحمد عبد القادر أمام المرمى لكنه لم يلعب الكرة بالشكل الجيد ليهدر فرصة حمراء جديدة.

وغادر حسام عرفات مهاجم إنبي الملعب بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه محمد حتحوت.

وأهدر أفشة أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول بعدما أرسل معلول عرضية وصلت لصانع الألعاب أمام المرمى ليسدد بقوة في الشباك الخارجية لإنبي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ظهر الأحمر أكثر شراسة على المرمى وأكثر خطورة أمام محمود جاد حارس إنبي.

وشارك لويس ميكيسوني بدلا من محمود كهربا في أول تبديل للأهلي في الدقيقة 59.

وسدد أفشة كرة قوية من أمام منطقة الجزاء مرت جوار قائم محمود جاد.

وكاد ميكيسوني أن يسجل هدف تقدم الأهلي بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس محمود جاد لكنه تأخر في لعب الكرة ليبعدها الدفاع.

ومرة جديدة أهدر الأهلي فرصة خطيرة بعد هجمة مرتدة وتمريرة من أفشة جعلت أحمد عبد القادر في مواجهة المرمى ليسدد ويبعد محمود جاد الكرة، لتصل مرة أخرى إلى ميكيسوني الذي سدد مجددا بعيدا عن المرمى.

ودفع موسيماني بالثنائي صلاح محسن وحسام حسن في الدقيقة 70 بدلا من محمد شريف وأحمد عبد القادر لتنشيط الهجوم الأحمر.

وبالفعل نجح البديل صلاح محسن من تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 74 بعد تمريرة من أفشة جعلته في مواجهة المرمى، ليسدد الكرة في شباك محمود جاد.

وغادر أفشة الملعب وشارك بدلا منه وليد سليمان في الدقيقة 82.

وسجل حسام حسن هدفا رائعا في الدقائق الأخيرة بوضع الكرة من أعلى محمود جاد، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.