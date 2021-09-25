إشبيلية يتجاوز إسبانيول ويزيح أتليتكو من المركز الثاني

فاز إشبيلية على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

يوسف النصيري تقدّم للأندلسيين بالهدف الأول في الدقيقة 13، قبل أن يقتل البديل رافا مير المباراة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 87.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 14 نقطة ويقفز إلى المركز الثاني رغم امتلاكه مباراة مؤجلة أمام برشلونة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 16 نقطة (يلعب الليلة أمام فياريال).

ويتفوق إشبيلية على أتليتكو مدريد صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، كما يمتلك مباراة أقل من حامل اللقب.

في المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 6 نقاط في المركز 15.

وحافظ إشبيلية على رصيده خاليا من الهزائم هذا الموسم.

وشهدت المباراة تمريرة حاسمة للقائد خيسوس نافاس نحو النصيري، ليصل نافاس إلى 83 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني.

ونافاس هو ثالث أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا في الليجا من بين الناشطين حاليا بالمسابقة، خلف خواكين سانشيز وكريم بنزيمة.

ولعب إشبيلية منقوصا من خدمات الدنماركي توماس ديلاني الذي خرج مطرودا في الدقيقة 65.

وحصل ديلاني على بطاقة صفراء أولى للاعتراض على الحكم، قبل أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية فورية في نفس اللحظة بعد تصفيقه على قرار الإنذار الأول.

ويحل إشبيلية ضيفا على فولفسبورج الألماني يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

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