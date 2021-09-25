انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) فياريال.. تعادل مخيب

يستقبل ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.+93 فينيسيوس يقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ويسدد أعلى العارضة

ق.86 خروج خوان فويث للإصابة ودخول القائد ماريو جاسبار

ق.84 خروج دانجوما ودخول مانو تريجيروس، ودخول روبين بينيا بدلا من جيريمي بينو

ق.83 عرضية من هازارد يقابلها إيسك برأسية يتصدى لها روي

ق.81 دخول إيسكو بدلا من أسينسيو

ق.75 فينيسيوس يتلقى تمريرة طولية من ألابا وينطلق لكنه يسدد أعلى العارضة

ق.73 دخول هازارد بدلا من مودريتش

ق.58 خروج كوكلين وألكاسير ودخول موي جوميز وبولاي ديا

ق.57 فرصة مؤكدة ضائعة من فياريال بعد لمسة ألكاسير أمام المرمى التي مرت بالعرض بغرابة

ق.56 تسديدة صاروخية جديدة من دانجوبا يتصدى لها كورتوا ويبعد الخطر

ق.50 ميليتاو يضيع هدفا مؤكدا بعد عرضية أسينسيو، لكن رأسية البرازيلي جاورت القائم بغرابة من مسافة قريبة

بداية الشوط الثاني

دخول كامافينجا بين الشوطين بدلا من رودريجو

نهاية الشوط الأول

ق.38 دانجوما يهدر هدفا مؤكدا جديدا بعد مراوغته فالفيردي لكن كرته تعلو العارضة

ق.35 ناتشو يراوغ وينطلق ويقتحم منطقة الجزاء ويصطدم بـ راؤول ألبيول ويسقط دون أن يعلن الحكم عن شيء

ق.23 عرضية مباغتة من رودريجو كادت تباغت روي الذي أبعدها في آخر لحظة

ق.21 تسديدة قوية من بنزيمة من خارج منطقة الجزاء تجاور القائم

ق.20 تسديدة من ألكاسير من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق.13 دانجوما يتلاعب بـ فالفيردي وأسينسيو ويقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها كورتوا بأعجوبة

ق.12 رأسية من إيدير ميليتاو تستقر ضعيفة بين قفازي خيرونيمو روي

بداية المباراة

بداية المباراة في التاسعة مساءً