في غياب هالاند.. بطاقة حمراء تبعد دورتموند عن ملاحقة بايرن

تغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الألماني "بوندسليجا".

شهدت المباراة غياب النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

المبادرة بالتسجيل كانت من الضيوف رغم ذلك، حيث سجل ماتس هوميلس هدف أول لصالح دورتموند في الدقيقة الثامنة، إلا أنه تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بعد هذا الهدف بدقيقتين، تحديدا في الدقيقة العاشرة، تلقى محمود داهود لاعب وسط دورتموند الإنذار الأول الذي سيصبح وبالا على فريقه فيما بعد.

الهدف الحقيقي أتى لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 37 بتسديدة من دينيس زكريا في الزاوية اليسرى بعد نجاحه في اللحاق بالكرة الطائشة داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 40 تلقى داهود الإنذار الثاني بسبب مخالفة، ليخرج من الملعب بالبطاقة الحمراء ويضاعف أوجاع دورتموند في 3 دقائق.

حاول ماركو روزه مدرب دورتموند التصرف بسرعة مع انطلاق الشوط الثاني، ليدفع بالبلجيكي تورجان هازارد بدلا من مارين بونجراسيتش.

كاد جلادباخ أن يثتنص الهدف الثاني في الدقيقة 56 بتسديدة من لوكا نيتز داخل المنطقة، ولكن أبعدها الدفاع إلى ركنية، ليجري دورتموند التبديل الثاني بنزول أنسجار كنوف بدلا من يوسوفا موكوكو.

على الناحية الأخرى ترك نيتز موقعه لصالح هانيس وولف في الدقيقة 70، ثم أتى كريستوف كرامر بدلا من كواديو كونيه في الدقيقة 73.

مرة ثانية كان صاحب الأرض قريبا من هدف قتل المباراة، هذه المرة عن طريق بريل إمبولو من ركنية وصلت إليه ولكن مرت تسديدته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 82 استخدم روزه ما تبقى له من تبديلات، بنزول نيكو شولز وماريوس وولف وراينير بدلا من رافاييل جيريرو وتوماس مونييه ودونيل مالين.

أخيرا أتت أخطر فرص دورتموند في الدقيقة 91 بتسديدة من تورجان هازارد ولكنها مرت فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز هو الثاني لصاحب الأرض هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب.

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