تشكيل سان جيرمان - مبابي ونيمار يقودان الهجوم في غياب ميسي

أعلن ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مونبلييه في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

ويبدأ آنخل دي ماريا وكيليان مبابي ونيمار في التشكيل الأساسي لتعويض غياب ليونيل ميسي للإصابة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - أبدو ديالو

الوسط: ليوناردو باريديس - إدريسا جانا جاي - أندير هيريرا

الهجوم: آنخل دي ماريا - كيليان مبابي - نيمار

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يحتل مونبلييه المركز الـ 11 برصيد تسع نقاط.

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