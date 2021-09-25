وردة يسجل لأول مرة بالدوري القبرصي في ريمونتادا غير مكتملة لفريقه

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

عمرو وردة

سجّل المصري عمرو وردة خلال هزيمة فريقه أنورثوسيس أمام مضيفه أريس ليماسول بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الرابعة للدوري القبرصي.

عمرو وردة

النادي : أنورثوزيس فاماجوستا

وتأخر أنورثوسيس بثلاثة أهداف في أول 19 من توقيع البولندي ماريوش ستبينسكي.

لكن وردة قلص الفارق بهدف أول في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله نيكوس كالتساس الهدف الثاني في الدقيقة 50 دون أن تكتمل العودة للضيوف.

ليتجمد رصيد أنورثوسيس عند 3 نقاط في المركز العاشر من 3 مباريات خاضها، فيما قفز أريس ليماسول إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

وردة (28 عاما) من جانبه سجل الهدف الأول بقميص أنورثوسيس وفي الدوري القبرصي عموما.

واحتاج وردة إلى 3 مباريات في الدوري القبرصي ومباراة في دوري المؤتمر الأوروبي حتى يهز الشباك.

وبات وردة ثاني مصري يهز الشباك في الدوري القبرصي بعد مجدي طلبة الذي فعلها مع نفس الفريق، أنورثوسيس، موسم 1994\1995.

عمرو وردة
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