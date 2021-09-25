ركلة جزاء ضائعة وهدف ملغي.. إنتر ميلان يتعادل مع أتالانتا في قمة الإثارة

في مواجهة مثيرة للغاية، تعادل إنتر ميلان مع ضيفه أتالانتا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو "جوسيبي مياتزا" ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإيطالي.

بداية أصحاب الأرض أتت قوية ومبكرة في الدقيقة الخامسة، بعرضية من نيكولو باريلا حولها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى هدف أول في أعلى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 30 بدأ أتالانتا مشروع عودته، بتسديدة رائعة للغاية من خارج المنطقة بتوقيع روسلان مالينوفسكي مسجلا التعادل في أعلى اليمين.

وقبل نهاية الشوط، تحديدا في الدقيقة 39 خرج أتالانتا بالهدف الثاني، وذلك بعد متابعة من المدافع رافاييل تولوي من مسافة قريبة، ليسدل ستار الفصل الأول بتقدم الضيوف 2-1.

أجرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 57 بنزول فيديريكو ديماركو وماتياس فيتسينو ودينزل دومرفريس بدلا من أليساندرو باستوني وهاكان تشالهان أوجلو وماتيو دارميان.

وفي الدقيقة 72 استرد إنتر التعادل أخيرا بعد تسديدة من باريلا ارتطمت بحارس الخصم وعادت إلى إدين دجيكو داخل المنطقة ليسجل الهدف الثاني من المتابعة.

أجرى إنزاجي تبديله الرابع في الدقيقة 81 بخروج لاوتارو مارتينيز ونزول أليكسيس سانشيز، وبفضل مراجعة تقنية الفيديو تحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 85، ولكن فيديريكو ديماركو سددها في العارضة.

أخيرا نجح أتالانتا في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 88 بتوقيع روبرتو بيكولي، ولكن تقنية الفيديو تدخلت مرة أخرى وتسببت في إلغاء الهدف.

بهذه النتيجة يتعادل إنتر للمرة الثانية ولكنه لا يزال بلا هزيمة في المركز الثالث مؤقتا بـ14 نقطة، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس مؤقتا بـ11 نقطة.