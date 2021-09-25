تشكيل ريال مدريد – هازارد احتياطي.. وفالفيردي في مركز مفاجئ أمام فياريال

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الاعتماد على فيدي فالفيردي كظهير أيمن، والدفع بـ ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر، مع إبقاء لوكاس فاسكيز وميجيل جوتييريز على مقاعد البدلاء.

ويشارك فالفيردي في ذلك المركز للمرة الثانية في مسيرته بعد أن لعبه أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما يتواصل تواجد إدين هازارد في دكة البدلاء ويدفع أنشيلوتي مرة أخرى بـ رودريجو في الهجوم.

ولا يبدأ الفرنسي إدواردو كامافينجا ويعود لوكا مودريتش للتشكيل الأساسي رفقة ماركو أسينسيو.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – توني فويدياس – خيسوس فاييخو – ميجيل جوتييريز – أنطونيو بلانكو – إدواردو كامافينجا – لوكاس فاسكيز – إيسكو ألاركون – لوكا يوفيتش – إدين هازارد – ماريانو دياز

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: خيرونيمو روي

الدفاع: خوان فويث – راؤول ألبيول – باو توريس – ألبيرتو مورينو

الوسط: داني باريخو – إيتيان كابوي – فرانسيس كوكلين

الهجوم: جيريمي بينو – باكو ألكاسير – أرناوت دانجوما

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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