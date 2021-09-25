مالديني "الثالث" بعد هدفه الأول: والدي شخص متطلب

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 19:12

كتب : أحمد أباظة

دانييل مالديني - ميلان

أبدى دانييل مالديني مهاجم ميلان سعادته بتسجيل أول أهدافه في الدوري الإيطالي، وذلك في فوز الروسونيري على سبيتزيا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس للمسابقة.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 19 عاما عن دور مدربه ستيفانو بيولي، ودور والده باولو مالديني أسطورة دفاع النادي ومديره الحالي في الوصول لهذه اللحظة الاستثنائية بالنسبة له.

وقال مالديني في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "كنت سعيدا للغاية. لحسن الحظ عدنا بالنقاط الثلاث، لا زلت بحاجة للتأقلم مع هذا الشعور في داخلي".

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وأضاف "علمت بالأمس أني سأتواجد في التشكيل الأساسي، وتم إطلاعي على بعض أنماط اللعب في الكرات السابقة. كان هناك بعض التوتر ولكن زملائي ساعدوني حقا".

وأوضح "بيولي يحفزني بصورة كبيرة ويمنحني الكثير من النصائح، وهو ما يفعله والدي أيضا. إنه متطلب، ولكن إلى الدرجة الصحيحة، فقبل كل شيء هو أب".

وسجل مالديني الهدف الأول في الدقيقة 48، ولكن سبيتزيا تعادل في الدقيقة 80 بهدف دانييلي فيردي، قبل أن ينقذ براهيم دياز الأمسية في الدقيقة 86.

يذكر أن دانييل مالديني هو ثالث من يسجل في الدوري الإيطالي من العائلة ذاتها، بعد والده باولو وجده تشيزاري.

مالديني الدوري الإيطالي ميلان
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