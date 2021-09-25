سلة – مصر تكتفي بالمركز السادس في بطولة إفريقيا للسيدات.. وإنجاز مُنتظَر للسلعاوي

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 19:07

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - منتخب مصر سيدات كرة سلة

احتل منتخب مصر المركز السادس في بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، بعد الهزيمة أمام الموزمبيق بنتيجة 62-69.

وتأخرت مصر في الربع الأول بنتيجة 18-14، قبل أن يتسع الفارق في الربع الثاني للموزمبيق وتصير النتيجة 38-22.

لكن سيدات مصر انتفضت في الربع الثالث ليتقلص الفارق وتصير النتيجة 52- 46.

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فيما أتى الربع الرابع متكافئا لتنتهي المباراة بفارق 7 نقاط للموزمبيق.

وبذلك تحتل مصر أفضل مركز لها في البطولة منذ نسخة 1984 التي أنهتها في المركز السادس أيضا من أصل 8 منتخبات.

وتألقت ثريا محمد لاعبة منتخب مصر وسجلت 24 نقطة خلال اللقاء أكثر من أي لاعبة أخرى في المباراة.

فيما سجلت رنيم الجداوي 19 نقطة، وهالة الشعراوي 7 نقاط، ونادين السلعاوي 6 نقاط، ونقطتين لكل من فريدة عبد النبي، وهاجر عامر، وريم موسى.

وبالتالي حافظت السلعاوي على صدارة هدافات البطولة برصيد 101 نقطة، بينما قفزت ثريا محمد إلى المركز الثاني برصيد 91 نقطة.

وتأتي المصرية رنيم الجداوي رابعة برصيد 89 نقطة.

وضمنت السلعاوي لقب الهدافة بنسبة كبيرة، إذ إن أقرب لاعبة لها من اللاتي سيخضن مباراة أخرى غدا هي دجينيبا ندياي نجمة مالي صاحبة الـ67 نقطة.

وكانت مصر قد خسرت أمام الكاميرون صاحبة الأرض في ربع النهائي، قبل أن تتأهل للعب على مباراة المركزين الخامس والسادس بعد انتصارها على أنجولا أمس السبت.

واحتلت كوت ديفوار بدورها المركز السابع في البطولة بفوزها على أنجولا –التي حلت ثامنة- بنتيجة 62-57.

ويقام نهائي البطولة غدا الإثنين بين مالي ونيجيريا، فيما تلعب الكاميرون أمام السنغالي لتحديد صاحبا المركز الثالث.

وفازت مصر باللقب مرتين في أول نسختين عامي 1966 و1968، فيما تنقلت بين المركزين السابع والثامن بآخر 6 مشاركات.

منتخب مصر لكرة السلة
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