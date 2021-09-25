انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(0) إنبي.. الأحمر يفوز ويواجهة بيرامديز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر، التي تقام في استاد الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــ

ق 82: نزول وليد سليمان بدلا من أفشة

ق 74: جووووول صلاح محسن والأول للأهلي

ق 70: نزول حسام حسن وصلاح محسن بدلا من محمد شريف وأحمد عبد القادر

ق 67: عبد القادر يهدر وميكيسوني يهدر المتابعة

ق 65: ميكيسوني يهدر أخطر فرصة

ق 63: تسديدة قوية من أفشة

ق 59: نزول لويس ميكيسوني بدلا من كهربا

ق 55: إنذار لمصطفى جمال لاعب إنبي بعد تدخل مع ديانج

ق 53: ضغط قوي من الأهلي ومحاولات على مرمى إنبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 47: عرضية من معلول ورأسية خطيرة من شريف تمر جوار القائم ويهدر أمام المرمى

ق 45: خروج حسام عرفات ونزول محمد حتحوت

ق 37: أفشة يهدر أخطر فرصة أمام المرمى بعد عرضية من معلول

ق 31: إبراهيم جلال يهدر انفرادا لإنبي بعد تدخل من أيمن أشرف

ق 30: حسام عرفات يعود لأرض الملعب

ق 29: عبد القادر يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من أفشة

ق 25: عرضية من معلول ورأسية بانون يمسك بها محمود جاد

ق 22: تبديل اضطراري بخروج حسام عرفات

ق 17: انطلاقة من السولية وعرضية تصل لمحمد شريف ولكن لم يتعامل معها بشكل جيد

ق 14: ضغط أحمر ومحاولات من شريف وكهربا

ق 8: إنذار لمحمد إسماعيل مدافع إنبي بعد تدخل قوي بالكوع مع محمد شريف أمام منطقة الجزاء

انطلاق المباراة