انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(0) إنبي.. الأحمر يفوز ويواجهة بيرامديز
السبت، 25 سبتمبر 2021 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر، التي تقام في استاد الإسكندرية.
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ق 82: نزول وليد سليمان بدلا من أفشة
ق 74: جووووول صلاح محسن والأول للأهلي
ق 70: نزول حسام حسن وصلاح محسن بدلا من محمد شريف وأحمد عبد القادر
ق 67: عبد القادر يهدر وميكيسوني يهدر المتابعة
ق 65: ميكيسوني يهدر أخطر فرصة
ق 63: تسديدة قوية من أفشة
ق 59: نزول لويس ميكيسوني بدلا من كهربا
ق 55: إنذار لمصطفى جمال لاعب إنبي بعد تدخل مع ديانج
ق 53: ضغط قوي من الأهلي ومحاولات على مرمى إنبي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 47: عرضية من معلول ورأسية خطيرة من شريف تمر جوار القائم ويهدر أمام المرمى
ق 45: خروج حسام عرفات ونزول محمد حتحوت
ق 37: أفشة يهدر أخطر فرصة أمام المرمى بعد عرضية من معلول
ق 31: إبراهيم جلال يهدر انفرادا لإنبي بعد تدخل من أيمن أشرف
ق 30: حسام عرفات يعود لأرض الملعب
ق 29: عبد القادر يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من أفشة
ق 25: عرضية من معلول ورأسية بانون يمسك بها محمود جاد
ق 22: تبديل اضطراري بخروج حسام عرفات
ق 17: انطلاقة من السولية وعرضية تصل لمحمد شريف ولكن لم يتعامل معها بشكل جيد
ق 14: ضغط أحمر ومحاولات من شريف وكهربا
ق 8: إنذار لمحمد إسماعيل مدافع إنبي بعد تدخل قوي بالكوع مع محمد شريف أمام منطقة الجزاء
انطلاق المباراة