تشكيل إنبي - حسام عرفات يقود الهجوم أمام الأهلي.. وجاد يحرس المرمى

يقود حسام عرفات هجوم فريقه إنبي في مواجهة الأهلي خلال كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر، وتقام المباراة في استاد الإسكندرية.

ويحرس محمود جاد مرمى الفريق البترولي أمام الأحمر.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – محمد إسماعيل – إبراهيم القاضي – أحمد العجوز

الوسط: زياد كمال – مصطفى جمال – مهاب ياسر – مصطفى شكشك

الهجوم: إبراهيم جلال – حسام عرفات

ويجلس على مقاعد بدلاء إنبي كل من:

عبد العزيز البلعوطي – هشام عادل – محمد مرسي – محمود نعيم – محمد شريف – خالد رضا – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – أحمد قاسم

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وإنبي مع بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر.