تشكيل إنبي - حسام عرفات يقود الهجوم أمام الأهلي.. وجاد يحرس المرمى

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 18:12

كتب : حسام نور الدين

محمود جاد - إنبي - الزمالك

يقود حسام عرفات هجوم فريقه إنبي في مواجهة الأهلي خلال كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر، وتقام المباراة في استاد الإسكندرية.

ويحرس محمود جاد مرمى الفريق البترولي أمام الأحمر.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي - 4 تبديلات من موسيماني.. كهربا وعبد القادر يقودان الهجوم أمام إنبي كريم حافظ يشاهد سقوط ناديه ملطية سبور أمام أنطاليا.. ومشاركة بواليا وكيله: سافرت للإمارات لمنع رحيل كارتيرون.. ولن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – محمد إسماعيل – إبراهيم القاضي – أحمد العجوز

الوسط: زياد كمال – مصطفى جمال – مهاب ياسر – مصطفى شكشك

الهجوم: إبراهيم جلال – حسام عرفات

ويجلس على مقاعد بدلاء إنبي كل من:

عبد العزيز البلعوطي – هشام عادل – محمد مرسي – محمود نعيم – محمد شريف – خالد رضا – جرجس مجدي – عبد الرحمن عماد – أحمد قاسم

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وإنبي مع بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر.

الأهلي إنبي محمود جاد كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مالديني "الثالث" بعد هدفه الأول: والدي شخص متطلب 3 دقيقة | الدوري الإيطالي
سلة – مصر تكتفي بالمركز السادس في بطولة إفريقيا للسيدات.. وإنجاز مُنتظَر للسلعاوي 9 دقيقة | رياضات أخرى
دي خيا بعد الهزيمة أمام أستون فيلا: ليس لدينا أعذار 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: تقنية الفيديو كلفتنا مرة أخرى.. وهذا سبب عدم تسديد رونالدو لركلة الجزاء 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) إنبي.. محاولات من شريف وكهربا 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - حسام عرفات يقود الهجوم أمام الأهلي.. وجاد يحرس المرمى ساعة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - إيفرتون يستفيق من ثلاثية فيلا.. وأنطونيو يقتنص الفوز لـ وست هام على ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا – برينتفورد (1)-(1) ليفربول.. تبديل اضطراري ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث