تشكيل الأهلي - 4 تبديلات من موسيماني.. كهربا وعبد القادر يقودان الهجوم أمام إنبي

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 18:03

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أحمد عبد القادر الأهلي

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 4 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في كأس مصر، عن مباراة السوبر المصري السابقة ضد طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر، وتقام المباراة في استاد الإسكندرية.

ودفع موسيماني بالثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمدي عبد القادر في التشكيل الأساسي للفريق.

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كما عاد بدر بانون للدفاع، وأليو ديانج لخط الوسط.

وخرج من القائمة الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – رامي ربيعة – حمدي فتحي – حسام حسن – وليد سليمان – صلاح محسن – محمود وحيد – لويس ميكيسوني – محمد هاني

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وإنبي مع بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر.

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