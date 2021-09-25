لايبزج يستفيق بانتصار سداسي على هيرتا.. وليفركوزن يواصل مطاردة القمة

فاز لايبزج على ضيفا هيرتا برلين بستة أهداف دون رد في ملعب ريد بول أرينا، بالجولة السادسة للدوري الألماني.

وسجل لايبزج أهدافه بواسطة كريستوفر نكونو (مرتين)، ويوسف بولسن، ونوردي موكيلي، وإيميل فورسبرج، وأمادو هايدارا، في الدقائق 16، و23، و+48، و60، و70، و77.

ليرفع لايبزج رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 6 نقاط في المركز 11.

وحقق لايبزج أول فوز له في جميع المسابقات بعد 4 مباريات دون انتصار، من ضمنها سقوط رباعي أمام بايرن ميونيخ وآخر سداسي أمام مانشستر سيتي.

وتأجل ظهور الشاب إلايش موريبا القادم من برشلونة الذي ظل على مقاعد البدلاء.

ويعد ذلك الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، متجاوزا فوز لايبزج بخماسية دون رد موسم 2018\2019.

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Six goals and heaps of fun for @RBLeipzig_EN as they return to winning ways in the #Bundesliga. ⚽💪



Watch highlights of #RBLBSC now ⤵️ pic.twitter.com/JjoCzMjrFl — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 25, 2021

وفي مباراة أخرى، فاز باير ليفركوزن على ضيفه ماينتس بهدف دون رد في ملعب باي أرينا.

وسجل الشاب فلوريان فريتس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

وبات فريتس (18 عاما و145 يوما) أصغر لاعب يصل إلى 10 أهداف في تاريخ الدوري الألماني، محطما رقم لوكاس بودولسكي الذي حققه في عمر الـ 18 و353 يوما.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.

فيما تجمّد رصيد ماينتس عند 10 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، سقط فولفسبورج بشكل مفاجئ أمام مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب بري زيرو أرينا.

ريدل باكو تقدّم لـ فولفسبورج في الدقيقة الثامنة، لكن هوفنهايم سجل 3 أهداف متتالية بواسطة أندري كراماريتش، وكريستوف باومجارتنر، وبافل كادرابيك في الدقائق +47، و74، و81.

ليتجمّد رصيد فولفسبورج عند 13 نقطة ويتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.