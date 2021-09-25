لايبزج يستفيق بانتصار سداسي على هيرتا.. وليفركوزن يواصل مطاردة القمة

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

لايبزج

فاز لايبزج على ضيفا هيرتا برلين بستة أهداف دون رد في ملعب ريد بول أرينا، بالجولة السادسة للدوري الألماني.

وسجل لايبزج أهدافه بواسطة كريستوفر نكونو (مرتين)، ويوسف بولسن، ونوردي موكيلي، وإيميل فورسبرج، وأمادو هايدارا، في الدقائق 16، و23، و+48، و60، و70، و77.

ليرفع لايبزج رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 6 نقاط في المركز 11.

وحقق لايبزج أول فوز له في جميع المسابقات بعد 4 مباريات دون انتصار، من ضمنها سقوط رباعي أمام بايرن ميونيخ وآخر سداسي أمام مانشستر سيتي.

وتأجل ظهور الشاب إلايش موريبا القادم من برشلونة الذي ظل على مقاعد البدلاء.

ويعد ذلك الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، متجاوزا فوز لايبزج بخماسية دون رد موسم 2018\2019.

وفي مباراة أخرى، فاز باير ليفركوزن على ضيفه ماينتس بهدف دون رد في ملعب باي أرينا.

وسجل الشاب فلوريان فريتس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

وبات فريتس (18 عاما و145 يوما) أصغر لاعب يصل إلى 10 أهداف في تاريخ الدوري الألماني، محطما رقم لوكاس بودولسكي الذي حققه في عمر الـ 18 و353 يوما.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.

فيما تجمّد رصيد ماينتس عند 10 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، سقط فولفسبورج بشكل مفاجئ أمام مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب بري زيرو أرينا.

ريدل باكو تقدّم لـ فولفسبورج في الدقيقة الثامنة، لكن هوفنهايم سجل 3 أهداف متتالية بواسطة أندري كراماريتش، وكريستوف باومجارتنر، وبافل كادرابيك في الدقائق +47، و74، و81.

ليتجمّد رصيد فولفسبورج عند 13 نقطة ويتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

الدوري الألماني في ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: تقنية الفيديو كلفتنا مرة أخرى.. وهذا سبب عدم تسديد رونالدو لركلة الجزاء 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - الأهلي ضد إنبي 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - حسام عرفات يقود الهجوم أمام الأهلي.. وجاد يحرس المرمى 42 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - إيفرتون يستفيق من ثلاثية فيلا.. وأنطونيو يقتنص الفوز لـ وست هام على ليدز 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا – برينتفورد (0)-(0) ليفربول.. ماتيب ينقذ أيضا من على الخط 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - 4 تبديلات من موسيماني.. كهربا وعبد القادر يقودان الهجوم أمام إنبي 50 دقيقة | الدوري المصري
لايبزج يستفيق بانتصار سداسي على هيرتا.. وليفركوزن يواصل مطاردة القمة ساعة | الدوري الألماني
تشكيل ليفربول – عودة أرنولد وروبيرتسون.. وصلاح أساسي أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث