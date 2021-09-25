دياز ينقذ احتفالية مالديني.. ميلان يتخطى سبيزيا بثنائية

حصد ميلان 3 نقاط ثمينة من سبيزيا على ملعب ألبرتو بيكيو بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سجل هدفا ميلان: دانييل مالديني وبراهيم دياز وسجل هدف سبيزيا: دانييلي فيردي.

وارتقى ميلان للصدارة برصيد 16 نقطة مؤقتا، بينما ظل سبيزيا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

وواصل ميلان نتائجه الإيجابية في الدوري الإيطالي فلم يخسر الروسونيري في آخر 11 مباراة بالدوري منذ أبريل الماضي عقب الخسارة من لاتسيو، ففاز في 9 وتعادل في 2.

إرث عائلة مالديني يتواصل، بعد الجد تشيزاري (1954) والأب باولو (1985).👨‍👦⚽ لأول مرة يبدأ دانييل مالديني أساسيا بقميص ميلان في الدوري الإيطالي أمام سبيزيا. 🔴⚫❤️ pic.twitter.com/Rq0ElTt6Zd — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

التشكيل

اختار ستيفانو بيولي بالفرنسي أوليفييه جيرو في الهجوم ومن خلفه أنتي ريبيتش وأليكسيس ساليميكيرس.

وبدأ دانييل مالديني أساسيا لأول مرة بقميص ميلان في الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش❌ 📋نجل مالديني أساسي أمام سبيزيا لأول مرة في الدوري الإيطالي#السبت_الكروي pic.twitter.com/lE13VK8JWN — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

وصف المباراة

استحوذ ميلان على مجريات الشوط الأول لكن دون تهديد حقيقي في أول 30 دقيقة من المباراة.

وفي الدقيقة 38 أرسل ساندرو تونالي ركنية لكن رأسية ريبيتش مرت بعيدة عن المرمى.

الشوط الثاني أجرى بيولي تغييرين لتنشيط الهجوم بمشاركة بترو بيليجري ورافائيل لياو بدلا من أوليفييه جيرو وريبيتش.

وفي الدقيقة 48 أرسل بيير كالولو عرضية إلى دانييل مالديني الذي أودع برأسية قوية هدف الروسونيري الأول في اللقاء والأول له بقميص ميلان.

📸 فرحة مالديني بهدف نجله دانييل مالديني في مرمى سبيزيا pic.twitter.com/CnHMxGZoim — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

وأصبح الفارق بين هدف دانييل مالديني وآخر هدف سجله والده باولو في الدوري الإيطالي 13 عاما و179 يوما (أمام أتالانتا في 2008)، والفارق بين هدفه وآخر هدف سجله جده تشيزاري في الدوري الإيطالي 60 عاما و22 يوما (أمام كاتانيا في 1961).

📊 الفارق بين هدف دانييل مالديني الأول له في الدوري الإيطالي وآخر هدف سجله والده باولو في الدوري الإيطالي 13 عاما و179 يوما (أمام أتالانتا في 2008). والفارق بين هدفه وآخر هدف سجله جده تشيزاري في الدوري الإيطالي 60 عاما و22 يوما (أمام كاتانيا في 1961) pic.twitter.com/wQem7HV1tk — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

لياو كاد أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة مقوسة لكنه ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت بمحاذاة الخط من خلف الحارس في الدقيقة 56.

وبعد مرور ساعة على اللقاء أشرك بيولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بدلا من مالديني.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء استطاع دانييلي فيردي البديل أن يسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض بعدما سدد كرة غالطت مينيان حارس ميلان عقب الاصطدام بقدم تونالي.

وأجرى بيولي التبديل الأخير بنزول براهيم دياز بدلا من فرانك كيسي بحثا عن هدف الفوز القاتل وهو ما تحقق عن طريق الإسباني.

ساليميكيرس راوغ مدافعي سبيزيا من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أودعها دياز من بين أقدام الحارس معلنا فوز ميلان بالثلاث اللقاء.