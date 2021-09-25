كريم حافظ يشاهد سقوط ناديه ملطية سبور أمام أنطاليا.. ومشاركة بواليا

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

كريم حافظ

جلس كريم حافظ بديلا مع ناديه ملطية سبور الذي خسر بهدف أمام مضيفه أنطاليا سبور اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري التركي.

بينما شارك زميله المهاجم والتر بواليا، المعار من الأهلي، في الدقيقة 73 بدلا من آدم بويوك.

وسجل جوراي فورال هدف اللقاء في الدقيقة 89 ليلحق بملطية سبور الخسارة الرابعة تواليا في الدوري.

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وتراجع ملطية سبور للمركز 15 في ترتيب الدوري وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

بينما ارتقى أنطاليا سبور ارتقى للمركز 13 ورصيده 8 نقاط.

ويلعب ملطية سبور ضد ضيفه هاتاي سبور في 3 أكتوبر في آخر لقاء قبل انضمام حافظ لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وشارك حافظ (25 عاما) في 3 مباريات مع ملطية سبور في الموسم الجاري.

وسيعود لمنتخب مصر بعد غياب لأكثر من سنتين ونصف، منذ كان بديلا في لقاء ودي خسره الفراعنة بهدف أمام مضيفتهم نيجيريا في مارس 2019.

وشارك حافظ في 7 مباريات مع منتخب مصر وكان في قائمة الفريق في كأس إفريقيا 2017 التي خسرها الفراعنة في النهائي أمام الكاميرون.

كريم حافظ والتر بواليا
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