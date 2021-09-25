إدجاردو باوزا يعلن اعتزاله التدريب

أعلن المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا اعتزاله التدريب بعمر 63 عاما.

وقال وكيل الأرجنتيني لشبكة TNT الأرجنتينية: "باوزا في روزاريو (الأرجنتين) والآن سيعود إلى كيتو عاصمة الإكوداور الأسبوع المقبل، هو حاليا لا يقود أي فريق ولا يريد العمل، خطوته الأخيرة في روزاريو سنترال، والذي أرادها أشبعته وقرر الاعتزال".

باوزا قاد منتخب الأرجنتين لمدة 7 أشهر خلال 8 مباريات ورحل قبل كأس العالم ليحل خورخي سامباولي بدلا منه.

كما قاد منتخبا الإمارات والسعودية.

على مستوى الأندية قاد كولون الأرجنتيني وساو باولو البرازيلي وليجا دي كيتو الإكوادوري في ولايتين وسبورتينج كريستال البيروفي.

وتوج باوزا تدريبيا مع ليجا دي كيتو بلقب كوبا ليبرتادوريس 2008 وكذلك سان لورينزو الأرجنتيني في 2014.

وحل وصيفا في كأس العالم للأندية خلف مانشستر يونايتد وريال مدريد مع الفريقين على الترتيب.

ويعد باوزا من أساطير روزاريو سنترال سواء كلاعب إذ حصد لقب الدوري مرتين عامي 1980 و1987 وكمدرب حقق لقب كأس الأرجنتين 2018، وهو ثاني هدافي الفريق خلف ماريو كيمبس.