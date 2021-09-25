الخسارة الأولى للبطل.. ألافيس يهزم أتليتكو مدريد

بعد 7 جولات، تكبد حامل اللقب أول خسار هذا الموسم، وكانت أمام ألافيس الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم.

فاز ألافيس على أتليتكو مدريد بهدف مقابل لا شيء على ملعب "مينديزوروتزا"، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

سجل فيكتور لاجوارديا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من اللقاء.

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الفوز رفع رصيد ألافيس إلى ثلاث نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 14 نقطة في المركز الثاني.

التشكيل

دييجو سيميوني بدأ بـ أنطوان جريزمان بجانب لويس سواريز في هجوم أتليتكو مدريد، وماريو هيرموسو كمدافع ثالث بجانب فيليبي، وستيفان سافيتش.

وصف المباراة

لم نحتج إلا لـ 4 دقائق فقط كي يتقدم ألافيس بالهدف الأول. ركنية من دوارتي، ارتقى لها فيكتور لاجوارديا وحولها برأسية في المرمى.

وكاد ألافيس يسجل الثاني في الدقيقة الـ27. عرضية من رودريجو دي باول، إلى لاجوارديا الذي كاد يسدد، لكن ماركوس يورنتي تدخل في اللحظة الأخيرة.

أتليتكو مدريد استحوذ على الكرة بعد ذلك، لكن دون خطورة تذكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

ألافيس بدأ الشوط الثاني قويا أيضا. وكاد ميجيل دي لا فوينتي يسجل الثاني برأسية في الدقيقة الـ48، لولا تدخل هيرموسو أمامه.

في المقابل كانت أقرب فرص أتليتكو مدريد في الدقيقة الـ53. كرة ثابتة نفذها دي بأول ومرت من الجميع في طريقها للمرمى، لكن نجم اللقاء لاجواردي ظهر فجأة وأنقذها من على خط المرمى.

وتدخل هنا دييجو سيميوني. شارك ماتياس كونها، ورينان لودي، وأنخيل كوريا في الدقيقة الـ59 بدلا من جيوفري كوندوجبيا، ويانيك كاراسكو، وكيران تريبيير.

لم يكتف سيميوني بذلك، فدفع بـ هيكتور هيريرا في الدقيقة الـ61 بدلا من ماريو هيرموسو.

ورد أبياردو فيرنانديز مدرب ألافيس بدخول خوسيلو، وفاكوندو بيليستري بالدقيقة الـ61 أيضا بدلا من مامادو سيلا، وميجيل دي لافوينتي.

أتليتكو مدريد كان قريبا من التعادل مجددا في الدقيقة الـ69 بعدم مراوغة رائعة من دي بأول تم تصويبة، لكن فيرناندو باتشيكو تألق وتصدى لها.

ألافيس أشرك توماس بينا، وتاتشي في الدقيقة الـ79 بدلا من أنتونيو مويا، وروبن دوارتي.

وكاد ألافيس يضيف الثاني في الدقيقة الـ81. لويس ريوخا اخترق من الجهة اليسرى، ثم أرسل عرضية أرضية إلى البديل توماس بينا الخالي من الرقابة، لكنه سدد فوق المرمى.

ساؤول جارسيا شارك بدلا من لويس روخا في الدقيقة الـ87 لإهدار الوقت.

ماتيو لاهوز احتسب 4 دقائق وقت ضائع، وتقدم يان أوبلاك في الدقيقة الـ94 في آخر كرة ثابتة. الكرة نُفذت داخل منطقة الجزاء، وطالب لويس سواريز بركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء، لينتهي اللقاء بفوز ألافيس بهدف.

الفوز رفع رصيد ألافيس إلى ثلاث نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير، فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 14 نقطة في المركز الثاني.