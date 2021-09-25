سلة - وزارة الرياضة توافق مبدئيا على استضافة مونديال الأندية

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 15:36

كتب : هاني العوضي

فريق الزمالك - كرة سلة

وافقت وزارة الشباب والرياضة مبدئيا اليوم السبت على استضافة كأس العالم للأندية وتصفيات بطولة إفريقيا للأندية.

وذلك بعد اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائبه محمد عبد المطلب.

وستجري بطولة العالم للأندية في فبراير 2022 بمشاركة الزمالك بطل إفريقيا.

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بينما تصفيات بطولة إفريقيا تنطلق في إبريل المقبل ويشارك فيها الزمالك أيضا بصفته بطل دوري السوبر المصري.

وشدد صبحي على ثقته في مجلس إدارة اتحاد السلة لاستضافة بطولات قارية في ظل دعم كافة مؤسسات الدولة.

وسيزور وفد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة للملاعب والفنادق المرشحة لاستضافة البطولتين.

وسيحسم فيبا استضافة مصر للبطولتين بعد تفقد المنشآت.

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