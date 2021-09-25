طلعت يوسف: معسكر الإسماعيلي في موعده.. والصفقات من مهام اللجنة الفنية

أوضح طلعت يوسف المدير الفني لـ الإسماعيلي أن معسكر الفريق سيقام في موعده بالإسكندرية.

وترددت تقارير عن تأجيل المعسكر لأسباب مختلفة.

وقال طلعت يوسف في تصريحات صحفية: "المعسكر ينطلق غدا في الموعد الذي سبق تحديده".

وأضاف "المعسكر يستمر أسبوعين ونخوض خلاله 5 مباريات ودية".

وأتم عن الصفقات: "التعاقدات الجديدة من مهام اللجنة الفنية للنادي".

وضم الإسماعيلي عصام صبحي ظهير أيمن المقاصة وأحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وتحاول اللجنة الفنية للدارويش إنهاء التعاقد مع محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا.