في الدرجة الثانية - 3 لاعبين يتهمون بني عبيد بتزوير العقود.. والنادي يرد

اتهم 3 لاعبين نادي بني عبيد بتزوير تعاقدهم وتحويل قيمة التعاقد من 150 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه في الموسم مع منحهم شيك بدون رصيد مع حصولهم على حكم بحبس مسؤول سابق في النادي.

وتوجه FilGoal.com لمعرفة تفاصيل الأزمة من أطرافها.

وقال عصام عبد الستار لاعب بني عبيد لـ FilGoal.com: "الموسم الماضي تم قيدنا في نادي بني عبيد في الدرجة الثانية، قبل وفاة الدكتور هرماس رضوان رئيس النادي السابق وتم الاتفاق على العقود".

وأضاف "السنة الأولى نتقاضى 150 ألف جنيه ثم الموسم التالي 170 ألف وتم تفعيل نسخ التعاقد وبعد وفاة الدكتور هرماس لم نتحدث في مقدمات التعاقد حتى تحدثنا مع النادي ولم يكن هناك استجابة في كل مرة وأصبح الأمر دون جدوى".

وتابع "قررنا الوقوف ضد إدارة النادي فحرروا شيكا بمقابل 30 ألف جنيه بنصف مقدم التعاقد وكان ميعاده في شهر يناير الماضي، فضلنا أن نصبر وذهبنا للبنك ووجدنا رصيد ولكن لا يحق لنا الصرف وفي اليوم التالي لم نجد رصيد للنادي في البنك فحصلنا على رفض على الشيك".

وأردف "ذهبنا للحصول على نسخة تعاقد من اتحاد الكرة وفوجئنا بتزوير التعاقد وأصبح العقد 5 ألاف جنيه في الموسم".

وأوضح "كان رد النادي إيقافنا عن التدريب وتقدمنا بشكوى واتهام المسؤول بالتزوير واتخاذ إجراءات بالشيك وحصلنا على حكم بالحبس 6 شهور للمسئول الذي وقع على الشيك".

وواصل "صورت التعاقد وهو مكتوب خلاله 170 ألف جنيه بينما هم عدلوا العقد بمقابل 5 آلاف جنيه وتوقيع أشخاص أخرى على العقد".

وأكمل "ذهبنا للنادي فقالوا بأننا لن نسجلكم في الموسم الجديد وتحدث معنا إداري وقال الاستغناء موجود وحصلنا على الاستغناء ولكن تفاجئنا بقيدنا في القائمة الأولى وذهبنا لاتحاد الكرة بالاستغناء التي حصلنا عليها حتى يتم إزالتنا من القائمة، وتواصل اتحاد الكرة مع النادي فكان رد النادي بأن الاستغناء مزور والختم مسروق والنتيجة رفض الاتحاد إزالتنا من القائمة رغم توقيعنا لأندية أخرى بناء على الاستغناء".

وأردف "لم نصل لحل نحن 3 لاعبين تعرضنا للتزوير في التعاقد ما ذنبنا وسنتقدم بشكوى في النيابة العامة، ولو أغلقت القوائم من سيعوضنا ونحن وقعنا لأندية أخرى، لابد من قرارات سريعة من اتحاد الكرة فعقدنا ليس 5 آلاف وهل يُعقل لاعب في الدرجة الثانية عقده بهذا الرقم؟

وأتم "لن نتنازل عن حقنا حتى لو اعتزلنا كرة القدم، عرضوا علينا شراء الشيك بمقابل 10 آلاف جنيه ولاعبو الفريق كانوا معهم شيكات ولكن تم تسوية الموضوع".

وبالتوجه إلى نادي بني عبيد، رد هشام رضوان عضو مجلس إدارة النادي عبر FilGoal.com قائلا: "قبل فترة وفاة الدكتور هرماس رضوان، كل لاعبي الفريق اتفقوا على عقود معينه فتوفى الدكتور هرماس وكان هناك رئيس نادي تولى عقب وفاة الدكتور هرماس فذهب للاتحاد فوجد بأن رسوم التعاقدات ستكلف النادي 400 ألف جنيه فقرر تخفيض العقود مع منح اللاعبين شيكات التعاقدات حتى لا يدفع رسوم كبيرة لأن الدكتور هرماس هو من كان يدفع للنادي".

وأوضح "الثلاثي تعرض لمعاملة غير جيدة فعلا من هذا الشخص ولكنه حاليا أصبح خارج المجلس الحالي وحصلوا على أحكام حبس ضده وقبل الانتخابات تواصلت وعرضت عليهم الحصول على 50 ألف جنيه لكل لاعب والرحيل، لكنهم رفضوا وطلبوا 170 ألف جنيه رغم أن الفريق هبط للقسم الثالث".

وأكمل "كنت أريد مساعدتهم حتى يتم تسوية الموضوع ويستكملوا مسيرتهم، وبالنسبة للاستغناء فهي مزورة وختم مزور، وعقدهم ليس 5 آلاف جنيه وهم معهم شيك بمقابل 30 ألف جنيه".

وتابع "نريد إنهاء الموضوع بطريقة ودية ونحن نادي ليس لنا في المشاكل أو تعطيل مسيرة اللاعبين وكل اللاعبين أنهوا إجراءاتهم في النادي ورحلوا ولكن تبقى فقط الثلاثي وأصبح عِند فقط ولكن قمنا بشكوى الثلاثي في اتحاد الكرة".

وأتم "لماذا يحصلوا على العقد كامل وهم هبطوا للقسم الثالث ولم يشاركوا مع الفريق وتقدمنا بتسهيلات لهم لكن هم يرغبوا في التشهير ونحن تقدمنا بشكوى ضدهم رغم معاتبتي لهم بالموافقة على عرض النادي بالحصول على 50 ألف جنيه".