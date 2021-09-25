مدرب سموحة: أين الفيديو رغم ملايين اتحاد الكرة؟ وكيف للاعب "مطلعش من البيضة" يطلب 12 مليونا؟

انتقد أحمد سامي مدرب سموحة غياب تقنية الفيديو عن مباريات كأس مصر بعد خسارته بنتيجة 3-1 أمام بيراميدز يوم الجمعة في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وكانت النتيجة 2-1 قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء جدلية لبيراميدز في الدقائق الأخيرة ترجمها رمضان صبحي بنجاح لتتبخر أحلام سموحة في بلوغ ربع النهائي.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بعد المباراة:"اتحاد الكرة يحصل على ملايين من الأندية بداية كل موسم، أمر جيد جدا، لكن أريد خدمة في المقابل، أن توفر العدل. لا أتحدث عن الحكم وإنما تقنية الفيديو. لماذا لم تكن موجودة في آخر جولة من الدوري وأنا أنافس بيراميدز على المركز الثالث؟".

وأضاف "أين الفيديو في كأس مصر؟ أين أرباح بطل الدوري؟ ماذا جنى الثاني والثالث والرابع في البطولة؟".

وانتقد سامي أيضا ارتفاع أجور لاعبين في الدوري المصري مشيرا "أعلى عقد في سموحة قدره 2.5 مليون جنيه".

وأردف "لماذا يحصل اللاعبون على مبالغ خرافية؟ ما الذي يجنيه النادي ليدفع هذه الأموال؟ تسمع عن لاعب لسة مطلعش من البيضة يريد 12 مليون جنيه في السنة".

وتعاقد سموحة مع عبد الرحمن عامر وأحمد عيد وأليا سيلا وعمار شرف الدين وبهاء مجدي ومصطفى خواجة وحسين فيصل ومهاب أشرف وأحمد رمضان ومحمد عبد العاطي وفهد جمعة ورفيق كابو وعبد الكبير الوادي وأمير عادل وداسفا استعدادا للموسم الجديد.

بينما رحل عنه حسام حسن ومحمود البدري وأحمد عبد القادر.

واحتل سموحة المركز الرابع في ترتيب الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.