يد - انتصارات عريضة لـ الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من دوري المحترفين

فاز الزمالك والأهلي بنتائج عريضة في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري كرة اليد للمحترفين أمس الجمعة.

واكتسح الأهلي ضيفه الجزيرة بنتيجة 41-25.

فيما فاز الزمالك بنتيجة 32-21 على المعادي في الجولة ذاتها.

وكان الزمالك قد تفوق على الأهلي في الجولة الثالثة بالفوز بنتيجة 32-27 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أول أمس الخميس.

🗓 نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري كرة اليد للمحترفين 🤾#EHF | #دوري_المحترفين pic.twitter.com/WPhP3ozcbJ — EHF - الاتحاد المصري لكرة اليد (@ehfegypt) September 24, 2021

وتبدأ المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة 18 فريقا قبل أن يتم تقسيمهم في المرحلة الثانية على ثلاث مجموعات قبل الوصول للمرحلة الأخيرة لأفضل 4 فرق للتنافس على اللقب.

وجاء تقسيم المراحل كالآتي:

- المرحلة الأولى يشارك بها 18 فريقا في مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد ويلعب كل فريق 17 مباراة ويضاف لها نتائج مرتبط 2002 و2004.

يتم ترتيب الفرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط إذ يحصل أول دوري 2002 و2004 على 9 نقاط والثاني 8.5 والثالث 8 وهكذا حتى صاحب المركز الثامن عشر.

- المرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

بينما المجموعة الثانية تضم أصحاب الترتيب الفردي من السابع حتى السابع عشر أما المجموعة الثالثة فتضم أصحاب الترتيب الزوجي من الثامن إلى الثامن عشر.

وعقب نهاية المرحلة الثانية تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

- المرحلة الثالثة والختامية يصعد أول 4 أندية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

وبالتالي من المتوقع أن نشهد خمسة لقاءات قمة بين الأهلي والزمالك إذ يلتقي الفريقان في المرحلة الأولى بمباراة ثم مباراتين في الثانية وأخيرا مباراتين في مرحلة الحسم.