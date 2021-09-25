خبر في الجول - جلسة بين أسامة نبيه وإدارة الزمالك لحسم موقفه

تُعقد خلال الساعات المقبلة جلسة بين أسامة نبيه مدرب عام الزمالك وإدارة النادي في محاولة أخيرة لتصفية الأجواء، حسبما علم FilGoal.com.

وبناءً على الجلسة سيتحدد مصير أسامة نبيه مع الفريق في ظل عدم حسم موقفه، خاصة مع محاولات بعض المقربين لحل الأزمة واستكمال نبيه لمهمته.

وصرّح أمس محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك قائلا عبر أون تايم سبورتس 2: "هو لم يتقدم باستقاله، فقط نشر بيان عبر صحفته، وهو مستمر مع الفريق ويلتقي مع اللجنة في الفترة المقبلة، وهو ابن من أبناء الزمالك".

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقتٍ سابق وجود انقسام في إدارة الزمالك حول عودة أسامة نبيه، مع مطالبة الأغلبية ببديل له.

وكما أشار FilGoal.com من قبل فلا يزال عصام مرعي وأمير عبد العزيز أبرز المرشحين لخلافة نبيه.

وعن موقف نبيه علم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدرب أنه يملك عروضا عربية ويدرس أحد العروض السعودية حال فشل عودته للزمالك.

وسبق لأسامة نبيه قيادة فريق الشعلة السعودي في صيف 2020 بدوري الدرجة الثانية كما سبق وقاد فريق الكوكب السعودي.