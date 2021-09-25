التشكيل المتوقع لـ الأهلي - كهربا وميكيسوني وشريف يتحدون إنبي

في غياب حسين الشحات وطاهر محمد سيعول الأهلي على الأرجح على محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعبه الجديد لويس ميكيسوني لمهاجمة إنبي.

ويلعب المارد الأحمر ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر والفائز يواجه بيراميدز في ربع النهائي.

وفي حملة دفاعه عن اللقب، سيكون تشكيل الأهلي أمام إنبي على الأرجح:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

وسط الملعب: لويس ميكيسوني - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - محمود كهربا (أحمد عبد القادر)

الهجوم: محمد شريف

سيعود بدر بانون للخط الخلفي بدلا من ياسر إبراهيم الذي بدأ كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وسيلعب ديانج بدلا من حمدي فتحي في وسط الملعب ويفكر المدرب بيتسو موسيماني في الدفع بأحمد عبد القادر بدلا من كهربا.

بينما يستمر شريف، هداف الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، في مركز الهجوم.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.