مواعيد مباريات اليوم 25 سبتمبر 2021.. الأهلي وليفربول وريال مدريد وقمة إنجليزية

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 09:57

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - السوبر المصري

يلعب الأهلي اليوم السبت ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر الساعة 7 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

وتجري قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي الساعة 1:30 مساء وتنقلها beIN Premium 1.

ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد الساعة 6:30 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.

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وفي الدوري الإسباني يستضيف ريال مدريد فريق فياريال الساعة 9 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.

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الأهلي الدوري الإنجليزي
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