مواعيد مباريات اليوم 25 سبتمبر 2021.. الأهلي وليفربول وريال مدريد وقمة إنجليزية
السبت، 25 سبتمبر 2021 - 09:57
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي اليوم السبت ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر الساعة 7 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.
وتجري قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي الساعة 1:30 مساء وتنقلها beIN Premium 1.
ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد الساعة 6:30 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.
وفي الدوري الإسباني يستضيف ريال مدريد فريق فياريال الساعة 9 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.