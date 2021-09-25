مواعيد مباريات اليوم 25 سبتمبر 2021.. الأهلي وليفربول وريال مدريد وقمة إنجليزية

يلعب الأهلي اليوم السبت ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر الساعة 7 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

وتجري قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي الساعة 1:30 مساء وتنقلها beIN Premium 1.

ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد الساعة 6:30 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.

وفي الدوري الإسباني يستضيف ريال مدريد فريق فياريال الساعة 9 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.

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