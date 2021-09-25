الزمالك: الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مناسب للطرفين.. وحللنا مشكلة حسام أشرف

تحدث محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك عن الشرط الجزائي في عقد باتريس كارتيرون عقب تجديد تعاقده مع النادي، وكذلك موقف النادي من أزمة القيد وملف تجديد أشرف بنشرقي.

وقال الإتربي عن تجديد كارتيرون: "كارتيرون يشعر بالراحة ونوفر له كل الإمكانيات، عقده كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل وعقدنا معه جلسة لنمدد تعاقده لمدة موسمين آخرين ليصبح مرتبطا مع الزمالك لمدة 3 سنوات".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الشرط الجزائي 300 ألف دولار على الزمالك والمدرب الفرنسي وهو مناسب للطرفين".

وتابع "نعرف الأندية التي حاولت التعاقد مع كارتيرون لكنه كان لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق".

وجدد كارتيرون لمدة 3 مواسم مع الزمالك بعدما كان ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وعن مستقبل أسامة نبيه مع الفريق أردف "هو لم يتقدم باستقاله، فقط نشر بيان عبر صحفته، وهو مستمر مع الفريق ويلتقي مع اللجنة في الفترة المقبلة، وهو ابن من أبناء الزمالك".

وتطرق للحديث عن أزمة إيقاف النادي من القيد قائلا: "حللنا أزمة حسام أشرف مع النادي الكاميروني وسددنا الدفعة الأولى 100 ألف يورو، والدفعة الثانية نسددها الشهر المقبل وبالتالي المشكلة حُلت نهائيا، نتواصل مع فيفا عبر نصر عزام والمحامي الأجنبي ونأمل حل أزمة إيقاف القيد وهو ما سنعرفه بداية الشهر المقبل".

وأكمل "حللنا مشكلة مساعدي جايمي باتشيكو، ودفعنا 300 ألف دولار لبنيامين أتشيمبونج ونسدد باقي الدفعات خلال 18 شهرا، نعرف أن بعض الحقوق التي سندفعها مثل كريستيان جروس وهو ما نحله بشكل ودي".

وأوضح "فيفا يرى أن النادي يحل الأزمات والجدية التي نسير بها وهو ما يعطي انبطاعا جيدا".

وتطرق للحديث عن ملف تجديد أشرف بنشرقي قائلا: "لا يوجد مشكلة في التجديد وهو ما طلبه وافقنا عليه ماديا، وهناك شرط جزائي لن نقبله يطالب بوضعه في العقد ولا نريد أن نضر النادي".

وتابع "نتواصل مع محامي بنشرقي، ونريد التوصل لاتفاق الشهر القادم بحد أقصى، ونفضل استمراره مع الفريق لمدة 3 مواسم حتى لا يرحل بدون مقابل بنهاية الموسم".

وأتم عن موقف الزمالك من انتقال مصطفى محمد لصفوف بوردو الفرنسي: "في اليوم الأخير من الانتقالات تلقينا طلبا من جالاتاسراي للحصول على بطاقة مصطفى محمد الدائمة. وافقنا ونحن لا نملك أصلا حق الرفض، لكننا طلبنا منهم إرسال ما يفيد برغبتهم في ضم اللاعب بشكل نهائي. انتظرنا حتى نهاية اليوم لكنهم لم يرسلوا شيئا، ويبدو أنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع بوردو لبيعه، بالتالي قرروا استمراره".