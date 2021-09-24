تشالهان أوجلو: إنتر مُرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي.. ويختار أبرز المنافسين

رشّح هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب إنتر الإيطالي فريقه للحفاظ بلقب الدوري الإيطالي، ولم يذكر أسماء ميلان ويوفنتوس ضمن المرشحين لحصد اللقب.

التركي انضم إلى إنتر قادما من ميلان في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده الصيف الجاري.

وقال تشالهان أوجلو لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "عديد الأندية تتنافس على اللقب حتى النهاية".

وأضاف "روما ونابولي بدأوا بشكل رائع، وأتالانتا كذلك".

وأتم "لا أعرف من أيضا قد ينضم لنا، لكننا المفضلين للفوز بعد حصد لقب الدوري الموسم الماضي".

ويستعد إنتر للقاء أتالانتا في قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 13 نقطة عقب مرور 5 جولات بالتساوي مع ميلان، وخلف نابولي المتصدر بالعلامة الكاملة.

وكان تشالهان أوجلو قد أنهى الموسم الماضي وصيفا بقميص ميلان، خلف إنتر بطل الاسكوديتو.