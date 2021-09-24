كيليني: نحتاج وقتا لإيجاد التوازن.. والعالم لا يصبر

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

كيليني

طالب جورجيو كيليني قائد يوفنتوس الجماهير بالصبر بعد البداية السيئة التي تعرض لها الفريق محليا.

ويحتل يوفنتوس المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد 5 جولات برصيد 5 نقاط.

وقال كيليني عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "علينا إبقاء السفينة مستعدة في بحر عاصف، سنرى إذا كان بإمكاننا الخروج أو البقاء في الميناء".

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وأضاف "نحتاج وقتا لإيجاد التوازن، عندما تتعرض لصدمة كبيرة، سواء بيئية مثل زلزال، تأخذ وقتا من أجل التماسك والبدء من جديد".

وأردف "للأسف، في العالم اليوم، لا يوجد صبر".

وأتم ضاحكا "عقب إنجازات استثنائية، سيكون من الرائع ألا تصحو، وللأسف فعلنا".

يوفنتوس حصد أول انتصار محلي بفوز صعب على سبيزيا الأربعاء الماضي بالفوز بنتيجة 3-2.

ويستضيف يوفنتوس ضيفه سامبدوريا يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس كيليني الدوري الإيطالي
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