رغم النقص العددي.. المتصدر بايرن ميونيخ يطيح بالمتذيل فيورث

سحق بايرن ميونيخ مضيفه جروثر فيورث بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الألماني.

بداية العرض أتت في الدقيقة العاشرة بتسديدة من توماس مولر بعد تلقيه عرضية أودعها في أسفر الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 31 أضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني بتسديدة رائعة على حدود المنطقة سكنت أسفل الزاوية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من ليروي ساني، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2-0.

وبمجرد انطلاق الشوط الثاني تعرض بايرن ميونيخ لأزمة في الدقيقة 48 حين تلقى مدافعه الفرنسي بنجامين بافار بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف، إلا أنه لم يؤثر على النتيجة النهائية.

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🎥 @FCBayernEN take home all 3️⃣ points away to @KleeblattFuerth to make it 5️⃣ wins in a row in the #Bundesliga 👏 pic.twitter.com/4p42EzD6NV — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 24, 2021

أجرى يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ أول تبديلاته في الدقيقة 61 بنزول مارسيل سابيتزر بدلا من ليروي ساني، قبل أن يأتي ثالث أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 69 بالنيران الصديقة، حيث سجله سيباستيان جريسبيك في مرماه بالخطأ.

قرر ناجلزمان إجراء التبديل الثاني في الدقيقة 76 لإشراك سيرج جنابري العائد من الإصابة على حساب توماس مولر.

وفي الدقيقة 87 منح عائد آخر بعض الدقائق وهو جمال موسيالا الذي أتى على حساب ليون جوريتسكا، رفقة جوسيب ستانيسيتش الذي حل بدلا من نيكلاس زوله.

تلقى مرمى بايرن ميونيخ الهدف الوحيد بتوقيع سيدريك إيتن في الدقيقة 88 بعد تمريرة من تيموثي تيلمان، لتنتهي المباراة بفوز رفع رصيد العملاق البافاري إلى 16 نقطة على الصدارة، فيما يتذيل فيورث الترتيب بنقطة وحيدة.