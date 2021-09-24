حجازي يشارك في تعادل اتحاد جدة مع التعاون.. والتصدر مؤقتا الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 22:11 كتب : FilGoal أحمد حجازي - النصر × الاتحاد اتحاد جدة أحمد حجازي نرشح لكم أخر الأخبار تشالهان أوجلو: إنتر مُرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي.. ويختار أبرز المنافسين 9 دقيقة | الدوري الإيطالي كيليني: نحتاج وقتا لإيجاد التوازن.. والعالم لا يصبر 16 دقيقة | الدوري الإيطالي تقرير: أرسنال ضد توتنام.. دربي لندن لأجل كوتينيو في الشتاء 20 دقيقة | ميركاتو البنا حكما لمباراة الأهلي وإنبي 28 دقيقة | مصر رغم النقص العددي.. المتصدر بايرن ميونيخ يطيح بالمتذيل فيورث ساعة | الدوري الألماني حجازي يشارك في تعادل اتحاد جدة مع التعاون.. والتصدر مؤقتا ساعة | السعودية سانتو عن الدربي ضد أرسنال: ليست مجرد مباراة أخرى ساعة | الدوري الإنجليزي إيهاب جلال يحسم مصير دونجا والسعيد.. ويكشف كواليس رحيله عن الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. فرج عامر لـ في الجول: غياب حكام مصر عن كأس العالم طبيعي بهذا المستوى بانتظار الأهلي أو إنبي.. بيراميدز يعبر سموحة في الكأس بثلاثية خبر في الجول – الشحات وطاهر يغيبان عن مواجهة إنبي كارتيرون: رفضت عروضا خارجية عديدة للاستمرار في الزمالك خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك وكارتيرون بعد نهاية المعسكر لحسم ملف المدرب العام الأكثر مشاهدة 1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 0 قادش 0 برشلونة انتهت الدوري الإيطالي 1 روما 0 أودينيزي انتهت الدوري الإيطالي 1 تورينو 1 لاتسيو انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الشباب 2 الهلال انتهت كأس مصر 1 سموحة 3 بيراميدز انتهت الدوري الألماني 1 جرويتر فيورث 3 بايرن ميونيخ انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الاتحاد 1 التعاون انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 3 ضمك انتهت الدوري التركي 2 ألتاي 1 بشكتاش انتهت كأس مصر - الأهلي - إنبـي لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - برينتفورد - ليفربول لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - مانشستر سيتي لم تبدأ 13:30 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - أستون فيلا لم تبدأ 16:00 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فياريال لم تبدأ 21:00