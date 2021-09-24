فرج عامر لـ في الجول: غياب حكام مصر عن كأس العالم طبيعي بهذا المستوى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 21:36

كتب : بسام أبو بكر

إنبي - سموحة

شن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، هجوما على التحكيم المصري بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز.

وودع سموحة بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com: "غياب الحكام المصريين عن كأس العالم طبيعي بسبب الأخطاء التحكيمية التي نراها. أيعقل ما نراه؟".

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وأضاف "الكرة المصرية في مأزق كبير بسبب ما يحدث من التحكيم".

رئيس سموحة أكمل "فريقنا تجمع منذ 4 أيام فقط. مازلنا في بداية الإعداد ولدينا لاعبين لم يلعبوا بعد. اطمئنوا على سموحة".

وتحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة الـ94، سجلها رمضان صبحي، ليفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر بيراميدز الفائز بين الأهلي وإنبي مساء غد السبت، لمواجهته في ربع نهائي البطولة.

في الدوري سموحة بيراميدز
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