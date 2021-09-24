صالح جمعة ينزع الجبس ويخوض مرحلة التأهيل
الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 21:28
كتب : بسام أبو بكر
أعلن فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق سيبدأ مرحلة التأهيل في الأسبوع المقبل.
صالح جمعة
النادي : سيراميكا كليوباترا
وبحسب ما ذكره رئيس الجهاز الطبي، فإن اللاعب قد تخلص اليوم -الجمعة- من جبيرة الجبس بعد تخطيه للمرحلة الأولى، والتي اقتضت وضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.
وأوضح رضوان أن صالح جمعة سيخوض مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل دخول المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في عملية التأهيل بالملعب.
وكان جمعة قد تعرض لقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة ودية امام فريق طلائع الجيش.