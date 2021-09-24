صالح جمعة ينزع الجبس ويخوض مرحلة التأهيل

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 21:28

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

أعلن فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق سيبدأ مرحلة التأهيل في الأسبوع المقبل.

وبحسب ما ذكره رئيس الجهاز الطبي، فإن اللاعب قد تخلص اليوم -الجمعة- من جبيرة الجبس بعد تخطيه للمرحلة الأولى، والتي اقتضت وضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.

وأوضح رضوان أن صالح جمعة سيخوض مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل دخول المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في عملية التأهيل بالملعب.

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وكان جمعة قد تعرض لقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة ودية امام فريق طلائع الجيش.

صالح جمعة سيراميكا كليوباترا
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