بانتظار الأهلي أو إنبي.. بيراميدز يعبر سموحة في الكأس بثلاثية

تأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس مصر، بانتظار الفائز بين الأهلي وإنبي.

وفاز بيراميدز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد السويس، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

سجل فخر الدين بن يوسف، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي أهداف بيراميدز في اللقاء، فيما سجل عبد الكبير الوادي هدف سموحة الوحيد.

ويلعب بيراميدز مع الفائز بين الأهلي وإنبي، اللذان سيلعبان مساء غد السبت.

التشكيل

إيهاب جلال في مباراته الأولى مع سموحة، اختار البدء بـ الوافد الجديد فخر الدين بن يوسف في الهجوم، فيما عاد شريف إكرامي لحراسة المرمى، مع وجود رمضان صبحي، وعبد الله السعيد كأساسيين.

في الجهة الأخرى، بدأ سموحة بخمس صفقات جديدة في التشكيل الأساسي، على رأسها أحمد عيد قلب دفاع المحلة، ومحمد شكري ظهير أيسر الأهلي المعار للفريق السكندري.

وصف المباراة

سموحة كان الأخطر في الشوط الأول، خاصة عن طريق النشط محمد شكري.

شكري أرسل عرضية خطيرة في الدقيقة الـ16، لكن الدفاع أنقذها في اللحظة الأخيرة.

وكان رد بيراميدز في الدقيقة الـ26 بعد ركنية نفذها محمد حمدي، وقابلها عبد الله السعيد برأسية بجانب المرمى.

وقبل انتهاء الشوط الأول، كان موعد الهدف الأول قد حان. تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وضعت فخر الدين بن يوسف في انفراد تام بالمرمى فراوغ الهاني سليمان ثم أسكن الكرة للشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف.

الشوط الثاني

أحمد سامي بدأ الشوط الثاني بأول تبديل. شارك أولا سيكيرو في الدقيقة الـ46 بدلا من داسفا.

وبدأ بيراميدز الشوط الثاني بقوة أيضا، فكان الهدف الثاني في الدقيقة الأولى.

مخالفة نفذها عبد الله السعيد بشكل رااائع في المرمى، مسجلا هدف بيراميدز الثاني.

وتدخل سامي مجددا في الدقيقة الـ59. ودفع بـ عبد الكبير الوادي، ومصطفى الخواجة بدلا من شريف رضا، ومحمد شكري.

وكان الهدف الأول سموحة عن طريق البديل في الدقيقة الـ71. تمريرة من إليا سيلا لاعب إلى عبد الكبير الوادي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يسار المرمى.

إيهاب جلال تدخل هنا ودفع بـ إريك تراوري في الدقيقة الـ76 بدلا من إسلام عيسى، ومحمود وادي بدلا من فخر الدين بن يوسف.

عبد الله السعيد حاول تكرار الكرة في الدقيقة الـ82 من كرة ثابتة مرت فوق المرمى بقليل.

أما سموحة فدفع بـ أحمد رمضان "بيكهام" بدلا من خالد عبد الفتاح بالدقيقة الـ85.

سامي دفع بآخر أوراقه في الدقيقة الـ89 بدخول عمار شرف الدين بدلا من إليا سيلا.

وكانت أخطر فرص سموحة في الدقيقة الـ90 من كرة ثابتة فشل الدفاع في التعامل معها، لتصل إلى البديل أولا سيكيرو الذي سدد، لكن الدفاع أنقذها في طريقها للمرمى،

وعكس الضغط السكندري، تحصل محمود وادي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ95.

رمضان صبحي سجل ركلة الجزاء بنجاح، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلعب بيراميدز في ربع النهائي مع الفائز بين الأهلي وإنبي، اللذان سيلعبان مساء غد السبت>