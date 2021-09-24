قائمة ريال مدريد – استمرار الغيابات أمام فياريال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة فياريال في ملعب لاسيراميكا مساء غد السبت بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

ولم تشهد القائمة تغييرات عن تلك التي استدعاها أنشيلوتي لمباراة مايوركا الماضية، باستثناء استبعاد سيرخيو سانتوس الظهير الأيمن للفريق الرديف.

وتواصل غياب المصابين: مارسيلو، وفيرلان ميندي، وتوني كروس، وجاريث بيل، وداني سيبايوس.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في أخرى.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – توني فويدياس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – لوكاس فاسكيز – ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز