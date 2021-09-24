من ضمنهم ثنائي الزمالك.. 4 صفقات جديدة لـ فاركو

أعلن نادي فاركو عن تعاقده مع 4 صفقات شابة استعدادا لخوض غمار الموسم الأول في تاريخه بالدوري المصري.

وكشف فاركو عن تعاقده مع المدافع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود قادمين من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

كما حصل فاركو على خدمات المهاجم زياد طلبة قادما من المقاولون العرب، وصبري جاد حارس مرمى الجونة.

وبذلك يصل عدد صفقات فاركو إلى 19 في سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق لـ فاركو الإعلان عن ضم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكري ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز.

بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر للمقاصة ورامي صبري مدافع إنبي وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري مهاجم المريخ.