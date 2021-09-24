بوكيتينو يكشف موقف ميسي من اللعب ضد مانشستر سيتي

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 20:12

كتب : أحمد أباظة

ميسي

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي اعتقاده بأن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي: "ميسي بدأ الركض اليوم. سنقيم وضعه ونتمنى أن يتحسن. لننتظر عودته، ولكن ف كل الأحوال يجب أن نتعامل بحذر وفي الأيام المقبلة سنرى مدى تطور الأمور".

وأضاف "يوم الأحد ستكون لدينا إمكانية تقديم مستجدات إيجابية. نتمنى أن يسير كل شيء على النحو الصحيح وسيكون متاحا مرة أخرى. نتمنى أن يتمكن من اللعب ضد مانشستر سيتي".

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وتعرض ميسي لكدمة في عظام ركبته اليسرى، بحسب ما أثبتته الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي، وذلك خلال مباراة الفريق ضد ليون، ليغيب عن مباراة ميتز يوم الأربعاء والتي انتهت بفوز باريس 2-1، كما سيغيب عن مباراة مونبلييه غدا.

ويرى بوكيتينو أن مواجهة مانشستر سيتي لن تؤثر على خياراته في مباراة مونبلييه، في ظل التوقعات بمشاركة أنخيل دي ماريا في الدوري كونه لا يزال يعاني الإيقاف الأوروبي بسبب طرده ضد مانشستر سيتي نفسه في نصف نهائي النسخة الماضية.

وأوضح المدرب "سنرى، هناك الكثير من الخيارات وأنظمة اللعب المختلفة. سنرى من يمنح الفريق التوازن الصحيح، ولدينا أيضا المرونة للتغيير وفقا لمجرى الأمور".

وتابع "ماورو إيكاردي لاعب أضاف لنا الكثير حتى أصيب، ثم تعافى وكان أثره معنا كبيرا. بالتأكيد هو يمنحنا خيارا إضافيا في الهجوم".

يذكر أن باريس سان جيرمان يتربع على صدارة الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل مونبلييه المركز العاشر.

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