راديو مونت كارلو: مدرب ريمس يدخل دائرة المرشحين لخلافة كومان

ينضم اسم جديد لقائمة المرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة حال إقالته، وهو أوسكار جارسيا.

إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية ذكرت أن أوسكار المدير الفني لـ ريمس الفرنسي سيكون أحد المرشحين لتولي المنصب حال إقالة كومان.

ويعيش برشلونة وضعا صعبا بعد فقدانه 6 نقاط في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى خسارته بثلاثية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وتم طرح عدة أسماء خلال الفترة الماضية لإمكانية تعويض كومان، أبرزها شابي هيرنانديز مدرب السد، وروبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا.

لكن آخر الأسماء هو أوسكار (48 عاما) الذي يشرف على تدريب ريمس منذ مطلع الموسم الجاري، وقاده في 7 مباريات، فاز مرة وحيدة، وتعادل 4، وخسر مرتين.

ويعد أوسكار أحد ناشئي برشلونة كلاعب، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1993 وقضى في صفوفه 6 سنوات.

وكان أوسكار أحد أفراد فريق الأحلام تحت قيادة يوهان كرويف، وفاز مع البلاوجرانا بـ 8 ألقاب، منها الدوري الإسباني 4 مرات.

كما لعب أوسكار في ألباسيتي، وفالنسيا، وإسبانيول، قبل اعتزاله في صفوف ييدا عام 2005.

تدريبيًا بدأ أوسكار كمساعد لـ كرويف في تدريب منتخب كتالونيا، قبل أن يتحوّل لتدريب فريق الشباب في برشلونة بين 2010 و2012 ويقدّم معه كرة قدم جذابة.

بعدها أشرف على تدريب ماكابي تل أبيب وقاده للفوز بلقب الدوري، ثم أشرف على تدريب برايتون هوف ألبيون وواتفورد الإنجليزيين.

كما درّب سالزبورج النمساوي بين 2015 و2017 في أنجح فتراته وقاده لثنائية الدوري والكأس موسمين متتاليين.

بعدها مر عبر سانت إيتيان الفرنسي، وأولمبياكوس اليوناني.

ولم يخض أوسكار إلى تجربة وحيدة في ملاعب الليجا كانت كمدير فني لـ سيلتا فيجو بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020.

ولم يفز سيلتا تحت قيادة أوسكار إلا في 8 من أصل 38 مباراة، وتعادل 17 مرة وخسر 13.