أنشيلوتي: غير سعيد بوضع برشلونة.. وبنزيمة مثل النبيذ

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، أنه غير سعيد لوضع برشلونة الصعب مؤخرا.

ريال مدريد يواجه اختبارا جديدا في الدوري الإسباني عندما يحل مساء غد السبت ضيفا على فياريال في ملعب لاسيراميكا بالجولة السابعة للمسابقة.

وصرّح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "فياريال منافس معتاد على خوض المباريات ذات المستوى العالي، وحتى نفوز عليهم يجب أن نلعب جيدا ونتحلى بالتنظيم".

وأضاف: "نحتاج إلى التحسن دفاعيا. أمام مايوركا ركزنا على الهجوم لأننا نمتلك الجودة في الأمام، كنا أفضل وأكثر حدة".

وتابع: "لا نستطيع العمل خلال التدريبات على الجوانب الدفاعية، هذا غير ممكن عندما تلعب كل 3 أيام، نحلل التحركات بمشاهدة مقاطع فيديو ونحلل ما حدث للاعبين، أعتقد أن هذه هي الطريقة لفعله".

وأشار: "يجب عليّ إدارة المجموعة جيدا، فإذا أرحت لاعبا وبديله ظهر بشكل جيد، سيكون عليك لاحقا التفكير في القرار المناسب، وهذا طبيعي".

وعن مدى استحقاق كريم بنزيمة الفوز بالكرة الذهبية: "أعتقد أن بنزيمة يستحق التواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية بسبب ما قدمه ويقدمه. كريم أمامه الوقت للفوز بهذه الجائزة، هذا ليس موسمه الأخير، إنه مثل النبيذ، كلما مر الوقت صار أفضل".

أنشيلوتي كتب في سيرته الذاتية أن "شهر العسل في الفرق الكبيرة يدوم لفترة ثم ينتهي"، وهنا تلقى الإيطالي سؤالا من أحد الصحفيين: "متى سينتهي شهر العسل الحالي؟".

ليجيب أنشيلوتي ضاحكا: "عندما ينتهي سأخبركم".

وشدد أنشيلوتي على أهمية لاعبه ماركو أسينسيو الذي سجل هاتريك أمام مايوركا: "أسينسيو كان لاعبا مهما لنا من قبل مباراة مايوركا، وقد قدّم أداء مميزا في المباراة".

وسُئل أنشيلوتي عن الوضع الصعب الذي يعيشه غريمه برشلونة: "لا أشعر بالسعادة عندما يمر فريق بفترة سيئة. أركز على فريقي لكني أحب مشاهدة المباريات. ولو كان هناك فريق لا تسير معه الأمور بشكل جيد، سواء كان برشلونة أو غيره، لا أكون سعيدا".

وعن إمكانية حصول أندري لونين الحارس الاحتياطي على الفرصة: "فكرتنا عن مركز حراسة المرمى أنه مركز مختلف. خلف كورتوا يأتي لاعب قوي للغاية ونريد إعطائه بعض الدقائق، لكن لا أعرف متى سيحدث ذلك. يستحق اللعب وسيلعب".

وأوضح: "شعرت بالرضا بعد الفوز على مايوركا، كانت مباراة أفضل من فالنسيا، لكن النتيجة كانت كبيرة. حتى التقدم 4-1 كانت المباراة في الملعب، لكن علينا التركيز على ما نحتاج التحسن فيه".

وأتم: "خط الدفاع يمكنه التقدم أكثر أثناء الضغط العالي، لو لم نفعل ذلك تكون هناك مخاطرة، وألابا مميز جدا في ذلك. نريد أن يكون خط الدفاع متمركزا على خط الوسط، ولكن هذا ليس ممكن دائما".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل دون أن يتعرض لأي هزيمة.