ألابا: لا مقارنة بين مدريد وميونيخ

تحدث ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد عن علاقته بناديه السابق بايرن ميونيخ، وعن عودته للعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمرة الثانية.

وأثار ألابا غضب البعض من جماهير ناديه السابق بعد ظهوره خلال تقديمه كلاعب في صفوف ريال مدريد وهو يقبل قميص النادي الملكي، وهو ما تطرق إليه في حديثه أيضا.

وقال ألابا في تصريحاته عبر "بايرن إنسايدر" التابعة لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هذا لا يعني أني لم أعد أحب بايرن. كان اليوم خاصا بالنسبة لي كونه يمثل بداية مرحلة جديدة، ولكني لم أرغب في استفزاز جماهير بايرن ميونيخ".

وأضاف "لقد قضيت 13 عاما في غاية الروعة هناك. سأظل ممتنا للجماهير والنادي على منحي الفرصة للتطور كلاعب وشخص. ميونيخ أصبحت موطني الثاني، وبالتالي لم أرغب في إيذاء مشاعر أي شخص".

وعن الفارق بين حياته في ميونيخ سابقا وفي العاصمة الإسبانية مدريد الآن أوضح "مدريد لا يمكن مقارنتها مع ميونيخ. ميونيخ هي موطني الثاني وستبقى دائما في قلبي".

أما عن العودة للعمل تحت قيادة أنشيلوتي مرة أخرى قال: "العمل معه أمر رائع. في ميونيخ كانت لدينا علاقة جيدة. إنه ينقل الرغبة والحماس في كل تدريب، وهذا لم يتغير حتى الآن".

وعمل أنشيلوتي مع ألابا في بايرن خلال عامي 2016 و2017، بعد نهاية الولاية الأولى للإيطالي في ريال مدريد والتي استمرت بين 2013 و2015.