ألابا: لا مقارنة بين مدريد وميونيخ

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:58

كتب : أحمد أباظة

ديفيد ألابا - ريال مدريد

تحدث ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد عن علاقته بناديه السابق بايرن ميونيخ، وعن عودته للعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمرة الثانية.

وأثار ألابا غضب البعض من جماهير ناديه السابق بعد ظهوره خلال تقديمه كلاعب في صفوف ريال مدريد وهو يقبل قميص النادي الملكي، وهو ما تطرق إليه في حديثه أيضا.

وقال ألابا في تصريحاته عبر "بايرن إنسايدر" التابعة لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هذا لا يعني أني لم أعد أحب بايرن. كان اليوم خاصا بالنسبة لي كونه يمثل بداية مرحلة جديدة، ولكني لم أرغب في استفزاز جماهير بايرن ميونيخ".

أخبار متعلقة
ألابا: لم أقصد استفزاز بايرن ميونيخ بتقبيلي لشعار ريال مدريد حوار - حكيمي: لا علاقة لـ زيدان برحيلي عن ريال مدريد.. ابنه بمثابة شقيقي ريال مدريد يقسو على مايوركا بسداسية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني الكشف عن موعد وتوقيت الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وأضاف "لقد قضيت 13 عاما في غاية الروعة هناك. سأظل ممتنا للجماهير والنادي على منحي الفرصة للتطور كلاعب وشخص. ميونيخ أصبحت موطني الثاني، وبالتالي لم أرغب في إيذاء مشاعر أي شخص".

وعن الفارق بين حياته في ميونيخ سابقا وفي العاصمة الإسبانية مدريد الآن أوضح "مدريد لا يمكن مقارنتها مع ميونيخ. ميونيخ هي موطني الثاني وستبقى دائما في قلبي".

أما عن العودة للعمل تحت قيادة أنشيلوتي مرة أخرى قال: "العمل معه أمر رائع. في ميونيخ كانت لدينا علاقة جيدة. إنه ينقل الرغبة والحماس في كل تدريب، وهذا لم يتغير حتى الآن".

وعمل أنشيلوتي مع ألابا في بايرن خلال عامي 2016 و2017، بعد نهاية الولاية الأولى للإيطالي في ريال مدريد والتي استمرت بين 2013 و2015.

ألابا بايرن ميونيخ ريال مدريد أنشيلوتي الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال يحسم مصير دونجا والسعيد.. ويكشف كواليس رحيله عن الإسماعيلي 5 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: غياب حكام مصر عن كأس العالم طبيعي بهذا المستوى 20 دقيقة | الدوري المصري
صالح جمعة ينزع الجبس ويخوض مرحلة التأهيل 28 دقيقة | الدوري المصري
ماونت يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بانتظار الأهلي أو إنبي.. بيراميدز يعبر سموحة في الكأس بثلاثية 54 دقيقة | مصر
قائمة ريال مدريد – استمرار الغيابات أمام فياريال ساعة | الدوري الإسباني
مران الأهلي – عودة معلول وياسر إبراهيم يشكو من الأمامية وغياب الشحات وطاهر ساعة | الدوري المصري
من ضمنهم ثنائي الزمالك.. 4 صفقات جديدة لـ فاركو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث